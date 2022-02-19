Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Агро
Дата публикации

В США создали яйца из водорослей: повышают умственную и физическую работоспособность

В США создали яйца из водорослей: повышают умственную и физическую работоспособность
Яйцо "будущего" содержит на 15% больше животного белка, чем куриное

Калифорнийский производитель интеллектуальных продуктов питания Fiction Foods выводит клеточное сельское хозяйство на новый уровень, создав новое альтернативное яйцо с животным белком без животных.

Об этом пишет newfood.media.

Компанию основал пионер растительной пищи Брендан Бразер с целью создать наиболее экологичный способ производства белка, максимально насыщенного питательными веществами.

Основным критерием выбора ингредиентов Fiction Foods называют соотношение питательных веществ и ресурсов. Именно поэтому за основу нового флагманского жидкого яйца Performance Scramble выбрали евглену.

"Единственной необходимой питательной средой для евглены является углевод, который можно взять из горохового крахмала – побочного продукта производства горохового белка", – объясняют разработчики.

Евглена превращает неиспользованный побочный продукт в белок животного качества с почти нулевой экологической стоимостью.

"Performance Scramble – это не поддельное яйцо, а совершенно новый продукт, содержащий высококачественный животный белок, но без животных. Созданы из организма клетки евглены, принадлежащие к классу простейших", — заявил Брендан Бразер.

Яйцо "будущего" содержит на 15% больше животного белка, чем куриное, омега-3 – чем лосось, цинка – чем устрицы, пробиотиков – чем йогурт и больше антиоксидантов, чем черника.

Performance Scramble может заменить куриные яйца в любой области применения.

Напомним, звезда популярного сериала на Netflix актер Ной Шнапп создал веганскую замену Nutella.

Автор:
Светлана Манько