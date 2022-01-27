В Украине сокращается производство сливочного масла

За 5 лет объемы производства сливочного масла жирностью менее 85% в Украине снизились на 35%, а за последний год на 19%. По предварительным оценкам, в 2021 году было произведено около 70,6 тысячи тонн данного продукта.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Причин для такого сокращения объемов производства сливочного масла было несколько. В первую очередь это сокращение объемов производства сырья для производства сливочного масла.

За последние 5 лет валовые надои молока снизились на 10%, и этот фактор уже давно влияет на сокращение объемов производства молочной группы товаров.

Однако на сливочное масло значительное влияние еще оказало снижение цены на этот продукт в ЕС и увеличение объемов его импортных поставок в Украину начиная с конца 2019 года.

Именно поэтому в 2020 году импорт сливочного масла практически догнал объемы экспортных отгрузок, создавая конкуренцию украинскому производителю и уменьшая его заинтересованность в наращивании объемов производства.

Как результат, в 2020 году импорт сливочного масла составил 8,7 тысячи тонн, что практически в четыре раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

"Однако с начала 2021 года на европейском рынке начала расти цена на сливочное масло, и к концу года этот рост составил +68% (данные European Commission). Соответственно, уменьшились импортные поставки данного продукта из ЕС в Украину. Кроме того, что уменьшились общие объемы импортных поставок на 21%, даже изменилась география поставок в Украину. Так, в 2021 году наибольшие объемы импортных поставок сливочного масла были осуществлены из Беларуси (28% от общего объема поставок), несмотря на то, что еще в 2020 году бесспорными лидерами были страны ЕС", – объясняет Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В то же время экспорт сливочного масла также сократился, но в значительно меньших темпах — на -5% год к году, и в 2021 году составил 9 тысяч тонн. Следует отметить, что наращивание объемов экспорта произошло ближе к концу года. Все это в совокупности привело к сокращению предложения на рынке и логическому росту цены, которое мы наблюдаем сегодня.

Напомним, из-за высоких цен на газ с января сократил производство с последующим его прекращением Пирятинский сырзавод (Полтавская область).