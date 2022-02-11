Кроссовер Smart #1 прошел испытания и будет выпущен в серию в 2022 году (ФОТО)

В 2022 году начнется выпуск нового серийного кроссовера компании Smart Automobile, которой владеют Mercedes-Benz и Geely. Он успешно прошел предпродажные испытания, сообщает пресс-служба компании.

Smart #1 — первая серийная модель в семействе. Машина прошла серию аэродинамических и зимних испытаний. Их провел Китайский научно-исследовательский институт автомобильной инженерии в Чунцине.

Кроссовер оснащен активными створками в фальшрадиаторной решетке, а его выдвижные дверные ручки не подвергаются обледенению и работают даже при -40 ℃, как и аккумулятор.

Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1 Кроссовер Smart #1

"Smart #1 показал коэффициент аэродинамического сопротивления 0,29, что является высшим достижением, особенно если сравнивать его с конкурентами-внедорожниками в том же сегменте", — заявляет производитель.

Технические характеристики нового кроссовера пока неизвестны, но презентация должна состояться в ближайшие месяцы.

Производство Smart #1 стартует в Китае до конца 2022 года. Продавать его будут не только в КНР, но и в Европе – через компанию Smart Europe GmbH.

Марка Smart заявила о собственном перезапуске с новым имиджем. Теперь ее номенклатура станет лаконичной: имя каждого электрокара будет состоять из символа "решетка" и следующей за ним цифры. Производитель проводит параллель с соцсетями, где такой значок используется для тегов, чтобы помечать топовые темы – бренд Smart стремится быть законодателем моды в автоиндустрии.

Один из владельцев бренда Smart, компания Geely, в конце 2021 года решила вернуться на украинский рынок. Она создаст широкую дилерскую сеть, заручившись поддержкой крупнейшего отечественного оператора рынка новых автомобилей — УкрАВТО.

При этом многие известные марки из Китая активно продвигают продукцию в Европе. В частности, в Киеве прошла презентация китайского автомобильного бренда HAVAL — он представил кроссоверы.