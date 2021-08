Lamborghini возрождает культовую модель в виде электрического гиперкара (ФОТО)

Итальянская автомобильная компания Lamborghini анонсировала возрождение одной из своих самых культовых моделей Lamborghini Countach.

Как сообщает Roadshow, информация о новой модели появилась на официальном сайте бренда, однако подробной информации о новом Lamborghini Countach еще нет.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe