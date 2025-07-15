Счета за фактически потребленные услуги: в Киеве установят еще 440 домовых счетчиков тепла

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в 2025 году продолжает программу установки счетчиков тепла в многоквартирных домах. Она начата еще в 2020 году. Всего в этом году в столице запланировано установить более 300 новых приборов учета и около 100 счетчиков вместо украденных или уже не подлежащих ремонту. Это почти на 25% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу " Киевтеплоэнерго ".

В настоящее время уже установлено 53 новых приборов учета. Это 12% от запланированных к установке в этом году.

По словам директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин а Лопатин, сейчас домовых счетчиков тепла уже более 10,2 тысяч, что охватывает около 90% жилищного фонда.

В компании заметили, что если счетчик не установлен, то стоимость отопления для клиентов рассчитывается на основе тепловой нагрузки дома, количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха. А при наличии прибора учета, клиенты платят счета за фактически потребленное домом тепло.

В настоящее время КП "Киевтеплоэнерго" устанавливает новые счетчики в домах, где их не было. Новые приборы также монтируют вместо вышедших из строя и не подлежат ремонту или были украдены.

Напомним, в Киеве тепловики активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.