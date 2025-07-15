Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,84

+0,05

EUR

48,90

+0,06

Наличный курс:

USD

41,75

41,70

EUR

49,18

49,00

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Счета за фактически потребленные услуги: в Киеве установят еще 440 домовых счетчиков тепла

работник, счетчик тепла
В Киеве установят еще 440 домовых счетчиков тепла. Фото: Киевтеплоэнерго.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в 2025 году продолжает программу установки счетчиков тепла в многоквартирных домах. Она начата еще в 2020 году. Всего в этом году в столице запланировано установить более 300 новых приборов учета и около 100 счетчиков вместо украденных или уже не подлежащих ремонту. Это почти на 25% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу " Киевтеплоэнерго ".

В настоящее время уже установлено 53 новых приборов учета. Это 12% от запланированных к установке в этом году.

По словам директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин а Лопатин, сейчас домовых счетчиков тепла уже более 10,2 тысяч, что охватывает около 90% жилищного фонда.

В компании заметили, что если счетчик не установлен, то стоимость отопления для клиентов рассчитывается на основе тепловой нагрузки дома, количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха. А при наличии прибора учета, клиенты платят счета за фактически потребленное домом тепло.

В настоящее время КП "Киевтеплоэнерго" устанавливает новые счетчики в домах, где их не было. Новые приборы также монтируют вместо вышедших из строя и не подлежат ремонту или были украдены.

Напомним, в Киеве тепловики активно готовят теплосети к отопительному сезону 2025-2026 годов. Недавно на улице Миропольской заменили компенсатор на магистральной трубе, которая поставляет тепло в 35 жилых домов в Днепровском районе.

Автор:
Татьяна Ковальчук