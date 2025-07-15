Рахунки за фактично спожиті послуги: у Києві встановлять ще 440 будинкових лічильників тепла

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" у 2025 році продовжує програму встановлення лічильників тепла у багатоквартирних будинках. Її розпочато ще у 2020 році. Загалом цьогоріч у столиці заплановано встановити понад 300 нових приладів обліку та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту. Це на майже на 25% більше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

Наразі вже встановлено 53 нових приладів обліку. Це 12 % від запланованих до встановлення цьогоріч.

За словами директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна, наразі будинкових лічильників тепла вже більше 10,2 тис., що охоплює близько 90% житлового фонду.

У компанії зауважили, якщо лічильник не встановлено, то вартість опалення для клієнтів розраховується на основі теплового навантаження будинку, кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря. А за наявності прилада обліку, клієнти сплачують рахунки за фактично спожите будинком тепло.

Наразі КП "Київтеплоенерго" встановлює нові лічильники у будинках, де їх не було. Нові прилади також монтують замість тих, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту, чи були вкрадені.

Нагадаємо, у Києві тепловики активно готують тепломережі до опалювального сезону 2025–2026 років. Нещодавно на вулиці Миропільській замінили компенсатор на магістральній трубі, що постачає тепло до 35 житлових будинків у Дніпровському районі.