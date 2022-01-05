Mercedes-Benz отзывает более 800 тысяч дизельных автомобилей из-за пожароопасности — Bild

Компания Mercedes-Benz выяснила, что неполадки в некоторых автомобилях Mercedes могут привести к возгоранию машины. Поэтому автопроизводитель принял решение отозвать более 800 тысяч своих авто, сообщает газета-таблоид Bild.

Заводские дефекты обнаружили в нескольких моделях: GLC, GLE, GLS, C-, E- и S-класса, CLS, внедорожник Dino G-Class с двигателями OM 654 или OM 656. Речь идет об авто, выпущенных в период с января 2017 по октябрь 2021 года.

"Было обнаружено, что насос охлаждающей жидкости, управляемый с помощью отрицательного давления в транспортных средствах, мог иметь утечку между контуром охлаждающей жидкости и контуром отрицательного давления", — сказано в "информации для клиентов о кампании отзыва".

Такой дефект в отдельных случаях может привести к постоянному повышению температуры двигателя и отельных его компонентов.

Параллельно возникла еще одна проблема — нехватка запчастей, которые нужны для исправления дефектов. Пока компания ищет решение этой проблемы, клиентам с проблемными машинами рекомендуется использовать их крайне осторожно.

При этом Mercedes планирует вернуть часть авто уже в январе этого года.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда автопроизводитель отзывает свои автомобили из-за дефектов.

В конце декабря Tesla заявила, что компания собирается вернуть почти 500 тысяч автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, при этом некоторые Model 3 подвержены риску неисправности камеры заднего вида.

В Tesla добавили, что у автомобилей Model S проблемы с защелкой переднего капота, которые могут привести к открытию багажника "без предупреждения и затруднить обзор водителю, увеличивая риск аварии".