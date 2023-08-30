Toyota довелося призупинити роботу 14 заводів у Японії: що сталося

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor на добу призупинила виробництво на 14 заводах. Компанія поновить роботу всіх виробництв до другої половини дня 30 серпня.

Про це повідомило агентство Reuters.

Роботу зупинили через збій в системі. Фахівці припускають, що це не пов'язано з кібератакою. Зранку 30 серпня вже вдалося відновити функціонування 25 виробничих лініях 10 заводів в Японії. Останні два заводи запрацюють після обіду.

У 2022 році роботу заводів також зупиняли на один день, коли постачальник зазнав кібератаки, через що Toyota не могла замовляти запчастини. Тоді компанія відновила роботу за допомогою резервної мережі.

Останньому збою передували телефонні дзвінки до офісу компанії з погрозами. Фахівці стверджують, що телефонували з Китаю. Але чи пов'язано це зі збоєм, невідомо.

На заводи, що постраждали, разом припадає близько третини світового виробництва Toyota.

Нагадаємо, що у липні авто Toyota очолили рейтинг найпопулярніших моделей в сегменті нових гібридів в Україні. Також серед українців зростає попит на авто з Китаю. З січня по червень придбали майже 5 тисяч легкових авто, ввезених з КНР.