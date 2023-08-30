Toyota пришлось приостановить работу 14 заводов в Японии: что произошло

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor на сутки приостановила производство на 14 заводах. Компания возобновит работу всех производств до второй половины дня 30 августа.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Работу остановили из-за сбоя в системе. Специалисты предполагают, что это не связано с кибератакой. Утром 30 августа уже удалось возобновить функционирование 25 производственных линий 10 заводов в Японии. Последние два завода заработают после обеда.

В 2022 году работу заводов также останавливали на один день, когда поставщик подвергся кибератаке, из-за чего Toyota не могла заказывать запчасти. Тогда компания возобновила работу с помощью резервной сети.

Последнему сбою предшествовали телефонные звонки в офис компании с угрозами. Специалисты утверждают, что звонили по телефону из Китая. Но связано ли это со сбоем, неизвестно.

На пострадавшие заводы вместе приходится около трети мирового производства Toyota.

Напомним, что в июле авто Toyota возглавили рейтинг самых популярных моделей в сегменте новых гибридов в Украине. Среди украинцев также растет спрос на автомобили из Китая.С января по июнь украинцы приобрели почти 5 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из КНР.

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