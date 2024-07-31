Українські водії почали частіше потрапляти у ДТП за кордоном: в чому причина

Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю українських водіїв за кордоном значно зросла через збільшення терміну їх перебування в інших країнах.

Про це пише "Укравтопром" посилаючись на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

За перше півріччя 2024 року кількість вимог від іноземних врегулювальників за наслідками ДТП за участю українських водіїв збільшилася на 12,78%. Загальна сума страхового відшкодування за такими вимогами становить €26 млн, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Цього року найбільша кількість врегульованих вимог від іноземних врегулювальників стосувалася договорів "Зелена картка", укладених з СК "Українська страхова група". Загальна сума відшкодування за цими вимогами досягла €5,6 млн.

Українські водії стали менше страхуватися від ДТП за кордоном

У МТСБУ додали, що від початку поточного року українські водії уклали понад 716 тисяч договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, що на 8,7% менше за аналогічний період 2023 року.

Зниження кількості укладених договорів частково пояснюється зміною умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких європейських країнах, що змусило водіїв реєструвати свої автомобілі на місцевих номерах і користуватися послугами іноземних страхових компаній.

Повідомляється, що сума зібраних страхових премій за полісами "Зелена картка" зросла на 4,7% порівняно з 2023 роком, досягнувши понад 2,6 млрд грн. Основним чинником такого зростання стало коригування розмірів страхових платежів за цими договорами в березні 2024 року.

Найбільшу кількість договорів міжнародного страхування "Зелена картка" уклали страхові компанії: "ТАС", "Українська страхова група", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", "Гардіан" та "ПЗУ Україна".

За перше півріччя 2024 року кількість вимог від іноземних врегулювальників, пов'язаних із ДТП за участю українських водіїв за кордоном, зросла на 12,78% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 8 028 випадків.

Загальна сума виплачених страхових відшкодувань за цими вимогами становила 26 млн євро, що на 19,04% більше, ніж за відповідний період минулого року. Збільшення пояснюється як зростанням середнього розміру збитків, так і підвищенням частоти настання страхових випадків за кордоном.

Зазначається, що у першій половині 2024 року найбільше урегульованих вимог від іноземних врегулювальників стосувалося полісів "Зелена картка", виданих СК "Українська страхова група".

Було урегульовано 1 715 вимог, загальна сума відшкодувань за якими склала 5,6 млн євро.

"Зелена картка" знов подорожчала

Станом на 19 липня (МТСБУ) знову підвищило ціни на договори міжнародного страхування "Зелена картка".

За новими тарифами страховка для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг) стаховка на 15 днів становитиме 1214 грн, на місяць - 1934 грн, на три місяці - 5217 грн, а на рік - 13493.

Для автобусів: на 15 днів становитиме 4542 грн, на місяць - 6342 грн, на три місяці - 12639 грн, а на рік - 41110.

Для вантажних автомобілів - від 2598 грн за 15 діб до 32196 грн за рік.