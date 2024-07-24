В Україні майже на 10% зросла кількість ДТП з загиблими та травмованими

За даними патрульної поліції, з січня по червень в Україні внаслідок ДТП загинуло 1296 осіб та було травмовано 14033 особи. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9,5% - до 11193 випадків.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найчастіші причини летальних ДТП

1️. Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості (691 особа).

2️. Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (210 осіб).

3️. На третьому місці цієї сумної статистики - перевищення встановленої швидкості (60 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Додамо, що за даними Патрульної поліції, за 5 місяців 2024 року було зафіксовано близько 1,2 тис. аварій за участі мотоцикла чи мопеда. Загалом цьогоріч стається на 14% менше таких ДТП, ніж у попередні роки. Зменшується й загальна чисельність постраждалих в аваріях з мотоциклами та мопедами.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

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