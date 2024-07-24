В Украине почти на 10% выросло количество ДТП с погибшими и травмированными

По данным патрульной полиции, с января по июнь в Украине в результате ДТП погибли 1296 человек и были травмированы 14 033 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9,5% — до 11 193 случаев.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самые частые причины летальных ДТП

1️. Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости (691 человек).

2️. Второй причиной по количеству погибших является нарушение правил маневрирования (210 человек).

3️. На третьем месте этой печальной статистики – превышение установленной скорости (60 человек).

При статистике наибольшее количество ДТП происходит между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

По данным Патрульной полиции, за 5 месяцев 2024 года было зафиксировано около 1,2 тыс. аварий с участием мотоцикла или мопеда. В целом, в этом году происходит на 14% меньше таких ДТП, чем в предыдущие годы. Уменьшается и общая численность пострадавших в авариях с мотоциклами и мопедами.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.

Фото: ua.depositphotos.com