Каждое 11-е ДТП с мототранспортом в Украине в 2024 году закончилось смертью

По данным Патрульной полиции, за 5 месяцев 2024 года было зафиксировано около 1,2 тыс. аварий с участием мотоцикла или мопеда. В целом, в этом году происходит на 14% меньше таких ДТП, чем в предыдущие годы. Уменьшается и общая численность пострадавших в авариях с мотоциклами и мопедами.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

ДТП с мотоциклами и мопедами стало меньше

По данным аналитиков, 110 человек погибли и еще 1 401 человек травмирован в ДТП с участием мототранспорта с начала этого года.

"В среднем, в этом году в месяц случалось 250 таких аварий. Это на 14% меньше, чем в 2023 и 2021 годах - 288 и 292 ДТП соответственно", - отмечают в "Опендатабот".

Как сообщают аналитики, примерно каждая 11 авария с участием мотоцикла или мопеда завершается смертью.

В то же время, каждый десятый погибший в ДТП в Украине потерял жизнь из-за аварии с мототранспортом.

Как подчеркивают в "Опендатаботе", количество травмированных в ДТП с участием двухколесных составляет 13% от общего количества пострадавших в авариях в Украине.

Где в Украине чаще всего случаются ДТП с пострадавшими и погибшими

По данным Департамента патрульной полиции, почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими зафиксировано в Украине за 4 месяца 2024 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 813 человек погибли в этих ДТП.

Также существенно увеличилось количество ДТП с пострадавшими по вине детей в 1,4 раза в этом году. Больше всего таких ДТП произошло во Львовской области.

Около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.