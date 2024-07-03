Кожна 11-та ДТП з мототранспортом в Україні в 2024 році закінчилася смертю

За даними Патрульної поліції, за 5 місяців 2024 року було зафіксовано близько 1,2 тис. аварій за участі мотоцикла чи мопеда. Загалом цьогоріч стається на 14% менше таких ДТП, ніж у попередні роки. Зменшується й загальна чисельність постраждалих в аваріях з мотоциклами та мопедами.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

ДТП з мотоциклами та мопедами поменшало

За даними аналітиків, 110 осіб загинуло та ще 1 401 людина травмована у ДТП за участі мототранспорту від початку цього року.

"В середньому, цьогоріч на місяць ставалося 250 таких аварій. Це на 14% менше, ніж у 2023 та 2021 роках — 288 та 292 ДТП відповідно", - зауважують в "Опендатабот".

Зазначається, що приблизно кожна 11 аварія за участю мотоцикла чи мопеда завершується смертю.

Водночас кожен десятий загиблий у ДТП в Україні втратив життя через аварію з мототранспортом.

Як підкреслюють в "Опендатабот", кількість травмованих у ДТП за участю двоколісних складає 13% від загальної кількості постраждалих в аваріях в Україні.

Де в Україні найчастіше трапляються ДТП з постраждалими та загиблими

За даними Департаменту патрульної поліції, майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за 4 місяці 2024 року. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП.

Також суттєво збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей — у 1,4 рази цьогоріч. Найбільше таких ДТП сталося на Львівщині.

Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.