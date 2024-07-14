В Украине заработали электронные протоколы о нарушении ПДД

Национальная полиция Украины инициировала ведение электронного документирования административных нарушений, что автоматизирует рабочий процесс и займет гораздо меньше времени. Вместе с тем, протоколы в бумажном виде равнозначны и имеют одинаковую, согласно законодательству, юридическую силу.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как будут работать электронные протоколы

Согласно сообщению, полицейский распечатывает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается водителю. Другой экземпляр остается у полицейского и в дальнейшем направляется на рассмотрение в суд вместе с другими материалами дела.

Целью введения электронных протоколов в сфере обеспечения дорожного движения являются:

автоматизация рабочих процессов;

своевременность отправки материалов в суд;

автоматическая проверка имеющихся информационных баз личности и транспортного средства на предмет нахождения их в розыске, повторности нарушения, действительности водительского удостоверения и т.п.;

упрощение обмена данными между государственными структурами;

отсутствие человеческого или коррупционного фактора.

Среди преимуществ для лица, в отношении которого составляется электронный протокол, полицейские отмечают, что информация о лице и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение "Дія". Кроме того, протокол автоматически отправляется в полицейские базы и в суд сразу после оформления. Также улучшается качество составления административных материалов, поскольку исключается фактор неразборчивого почерка.

"Национальная полиция продолжает работать в направлении цифровизации своих услуг для еще большего удобства и мобильности", - подытожили правоохранители.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.