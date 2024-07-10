В Украине стало больше камер фиксации нарушений ПДД: где их установили

Патрульная полиция предупредила водителей об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых измерят скорость движения. Их установили на аварийно-опасных участках и местах с большим количеством ДТП.

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Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

В Украине увеличивают количество приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут измерять скорость

Теперь правоохранители измеряют скорость на 17 новых участках.

"Приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", – объясняют правоохранители.

Новые локации

Как сообщают в Патрульной полиции, местоположение приборов TruCAM определено в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:

добавлено 17 новых участков,

внесены изменения в 3 участка,

удален из перечня 1 участок,

приостановлена работа на 54 участках.

В целом на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог.

Как пояснили правоохранители, новые участки отмечены красным, а те, где наблюдение приостановили, — желтым.

В Патрульной полиции обращают внимание водителей на то, что об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений.

Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Камеры на дорогах: украинцы уплатили штрафов за нарушение ПДД более чем на 2 млрд грн

За четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.

В настоящее время 265 приборов контроля установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.