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В Украине стало больше камер фиксации нарушений ПДД: где их установили
Патрульная полиция предупредила водителей об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых измерят скорость движения. Их установили на аварийно-опасных участках и местах с большим количеством ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.
В Украине увеличивают количество приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут измерять скорость
Теперь правоохранители измеряют скорость на 17 новых участках.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", – объясняют правоохранители.
Новые локации
Как сообщают в Патрульной полиции, местоположение приборов TruCAM определено в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском используются на отдельных участках автомобильных дорог.
С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:
- добавлено 17 новых участков,
- внесены изменения в 3 участка,
- удален из перечня 1 участок,
- приостановлена работа на 54 участках.
В целом на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог.
Как пояснили правоохранители, новые участки отмечены красным, а те, где наблюдение приостановили, — желтым.
В Патрульной полиции обращают внимание водителей на то, что об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений.
Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Камеры на дорогах: украинцы уплатили штрафов за нарушение ПДД более чем на 2 млрд грн
За четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.
В настоящее время 265 приборов контроля установлены в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.