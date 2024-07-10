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В Україні побільшало камер фіксації порушень ПДР: де їх встановили
Патрульна поліція попередила водіїв про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху. Їх встановили на аварійно-небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.
Зазначається, що в Україні збільшують кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість
Відтепер правоохоронці вимірюють швидкість на 17 нових ділянках.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", - пояснюють правоохоронці.
Нові локації
Як повідомляють в Патрульній поліції, місця розташування приладів TruCAM визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:
- додано 17 нових ділянок,
- внесено зміни до 3 ділянок,
- видалено з переліку 1 ділянку,
- призупинено роботу на 54 ділянках.
Наразі загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.
Як пояснили правоохоронці, нові ділянки позначені червоним, а ті, де спостереження призупинили, — жовтим.
У Патрульній поліції звертають увагу водіїв на те, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
Також у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Камери на дорогах: українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 млрд грн
За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.
Наразі 265 приладів контролю встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.