В Україні побільшало камер фіксації порушень ПДР: де їх встановили

Патрульна поліція попередила водіїв про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху. Їх встановили на аварійно-небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

Зазначається, що в Україні збільшують кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість

Відтепер правоохоронці вимірюють швидкість на 17 нових ділянках.

"Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", - пояснюють правоохоронці.

Нові локації

Як повідомляють в Патрульній поліції, місця розташування приладів TruCAM визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

додано 17 нових ділянок,

внесено зміни до 3 ділянок,

видалено з переліку 1 ділянку,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Наразі загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Як пояснили правоохоронці, нові ділянки позначені червоним, а ті, де спостереження призупинили, — жовтим.

У Патрульній поліції звертають увагу водіїв на те, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

Також у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Камери на дорогах: українці сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 млрд грн

За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

Наразі 265 приладів контролю встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.