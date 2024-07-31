Украинские водители стали чаще попадать в ДТП за границей: в чем причина

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей за границей значительно возросло из-за увеличения срока их пребывания в других странах.

Об этом пишет "Укравтопром", ссылаясь на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

За первое полугодие 2024 года количество требований от иностранных урегулировщиков по результатам ДТП с участием украинских водителей увеличилось на 12,78%. Общая сумма страхового возмещения по таким требованиям составляет €26 млн, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В этом году наибольшее количество урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалось договоров "Зеленая карта", заключенных с СК "Украинская страховая группа". Общая сумма возмещения по этим требованиям достигла 5,6 млн. евро.

Украинские водители стали меньше страховаться от ДТП за границей

В МТСБУ добавили, что с начала текущего года украинские водители заключили более 716 тысяч договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,7% меньше аналогичного периода 2023 года.

Снижение количества заключенных договоров частично объясняется изменением условий нахождения транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых европейских странах, что вынудило водителей регистрировать свои автомобили на местных номерах и пользоваться услугами иностранных страховых компаний.

Сообщается, что сумма собранных страховых премий по полисам "Зеленая карта" выросла на 4,7% по сравнению с 2023 годом, достигнув более 2,6 млрд грн. Основным фактором такого роста стала корректировка размеров страховых платежей по этим договорам в марте 2024 года.

Наибольшее количество договоров международного страхования "Зеленая карта" заключили страховые компании: "ТАС", "Украинская страховая группа", "Княжая Виенна Иншуранс Групп", "Гардиан" и "ПЗУ Украина".

За первое полугодие 2024 года количество требований от иностранных урегулировщиков, связанных с ДТП с участием украинских водителей за рубежом, выросло на 12,78% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 8028 случаев.

Общая сумма выплаченных страховых возмещений по этим требованиям составила 26 млн. евро, что на 19,04% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Увеличение объясняется как ростом среднего размера ущерба, так и повышением частоты наступления страховых случаев за рубежом.

Отмечается, что в первой половине 2024 года наиболее урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалось полисов "Зеленая карта", выданных СК "Украинская страховая группа".

Было урегулировано 1715 требований, общая сумма возмещений по которым составила 5,6 млн евро.

"Зеленая карта" снова подорожала

По состоянию на 19 июля (МТСБУ) снова повысило цены на договоры международного страхования "Зеленая карта".

По новым тарифам страховка для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг) стаховка на 15 дней составит 1214 грн, в месяц – 1934 грн, на три месяца – 5217 грн, а в год – 13493.

Для автобусов: на 15 дней будет составлять 4542 грн, в месяц – 6342 грн, на три месяца – 12639 грн, а в год – 41110.

Для грузовых автомобилей – от 2598 грн за 15 суток до 32196 грн за год.