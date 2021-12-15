Экс-глава ПриватБанка Дубилет: НАБУ пытается "хакнуть систему" и снова инициировать мой арест

НАБУ пытается повторно инициировать арест бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом экс-акционер финансового учреждения сообщил в своем Telegram-канале.

"Детективы НАБУ пытаются "хакнуть систему". Ранее НАБУ инициировало мой арест, однако Апелляционная палата ВАКС отменила такое решение как незаконное.

Не желая выполнять решения суда, детективы просто изменили номер уголовного производства, а предыдущее дело попросили закрыть. Сегодня они снова инициируют вопрос о моем аресте в том же деле, при тех же обстоятельствах — там, где уже есть решение апелляции.

Я хочу в который раз заявить, что я требую, чтобы следствие проходило с моим участием. Следователю прекрасно известно, где я проживаю.

Все мои обращения остались без ответов детективов и прокуроров", — написал Александр Дубилет, который сейчас проживает в Израиле.

Он предположил, что следствие не заинтересовано в получении информации о национализации ПриватБанка.

"Вынужден "общаться" с ними через СМИ", — добавил бывший глава финуреждения.

Александр Дубилет разместил это сообщение после того, как 13 декабря шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева об удовлетворении иска Игоря Коломойского, касающегося национализации ПриватБанка. Суд также закрыл производство по делу, поэтому его решение нельзя обжаловать.

Ранее бывший председатель правления ПриватБанка заявил, что возглавляемому им финучреждению не требовалась национализация. По его словам, банкротство было спровоцировано НБУ.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Напомним, ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited. В ноябре 2021 года по этому делу Игоря Коломойского вызвали в кипрский суд.