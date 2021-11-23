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НБУ хочет запретить коллекторам грубо общаться с должниками и звонить им более двух раз в сутки
Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предлагает для обсуждения дополнительные требования по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.
Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о дополнительных требованиях по этическому поведению.
В частности, Нацбанк намерен запретить анонимные обращения к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, сообщила пресс-служба банка.
Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно проводиться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и других контактных данных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, НБУ предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.
Национальный банк также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.
НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.
Документ также предлагает запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.
Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.
Проект постановления Нацбанка также предусматривает запрет взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.
Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.
Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.
В НБУ добавили, что предоставление информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.
Напомним, что в июле Нацбанк банк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.