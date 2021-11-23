НБУ хочет запретить коллекторам грубо общаться с должниками и звонить им более двух раз в сутки

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предлагает для обсуждения дополнительные требования по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о дополнительных требованиях по этическому поведению.

В частности, Нацбанк намерен запретить анонимные обращения к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, сообщила пресс-служба банка.

Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно проводиться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и других контактных данных.

Кроме этого, НБУ предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.

Национальный банк также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.

НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.

Документ также предлагает запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.

Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.

Проект постановления Нацбанка также предусматривает запрет взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.

Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.

Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.

В НБУ добавили, что предоставление информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.

Напомним, что в июле Нацбанк банк утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников.