Родители смогут платить детям за выполнение заданий: Приват24 запустил сервис "Сделал — заработал"

ПриватБанк запустил в своем онлайн-банкинге “Приват24” сервис поощрения ответственности детей "Сделал — заработал". Через него родители смогут платить своим детям за выполнение разных поручений и заданий.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Сделал — заработал" уже есть в обновленной версии приложения "Приват24". Чтобы воспользоваться сервисом, сначала нужно оформить ребенку карту "Юниора". После этого один из родителей в своем "Приват24" сможет выбрать из предложенного списка или придумать свое задание для ребенка. Там же можно определить срок и указать цену за выполнение.

Ребенок будет видеть в своем"Приват24" задания, которые поставили родители. После выполнения он укажет это в приложении и даже может прикрепить фото как доказательство.

Родителям останется только принять выполненное поручение или задание, и деньги автоматически переведут на карту ребенка.

Сервис "Сделал — заработал". Фото: пресс-служба ПриватБанка

Ранее ПриватБанк запустил новые онлайн-сервисы для бизнеса. В частности, с января 2022 года предприниматели и юридические лица смогут онлайн в веб-версии проверить задолженность по налогам; а в мобильном приложении подписать и отправлять любые отчеты в налоговую и статистику, а также создавать и отправлять декларации для ФОП 3-й группы.

Кроме того, ПриватБанк запустил сервис Инвойсинг — он позволяет быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры через веб- и мобильный банк "Приват24 для бизнеса".