В ПриватБанке начал действовать сервис для предпринимателей Инвойсинг

ПриватБанк запустил сервис Инвойсинг — он позволяет быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры через веб- и мобильный банк "Приват24 для бизнеса". Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

При расчетах с помощью Инвойсинга контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара либо услуги. Остается только подписать его.

Продавцам новый автоматизированный сервис позволяет быстро выставить счет-фактуру, доставить контрагенту и получить оплату. Статус всех выставленных счетов легко отследить в "Приват24 для бизнеса", а при создании счетов есть возможность настройки интеграции с учетными системами для выгрузки счетов-фактур.

Покупателям новый сервис позволяет получить счет-фактуру и создать платеж сразу в электронном банке – это выполняется всего за пару "кликов".

Сейчас полный функционал Инвойсинга работает, если получатель и отправитель имеют счета в ПриватБанке, а это более 75% украинских ФЛП и юрлиц. Клиенты, которые не имею текущего счета в ПриватБанке, получают ссылку на заполненный счет-фактуру и могут напечатать его либо скопировать реквизиты для своего банкинга.

В конце 2021 года ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине принципиально новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам. Эта технология на сегодня — самый простой и доступный для бизнеса способ принимать бесконтактные платежи. Она разработана для предпринимателей и небольших торговых точек, предприятий общественного питания и позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона.

ПриватБанк работает также работает над запуском приложения, которое позволит покупать иностранные ценные бумаги на зарубежных биржах. Он намерен создать этот сервис до апреля 2022 года.