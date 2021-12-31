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ПриватБанк намерен до апреля запустить собственный сервис по торговле акциями
Государственный ПриватБанк намерен до апреля 2022 года запустить собственный сервис по торговле ценными бумагами. Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на пресс-секретаря финучреждения Олега Сергу.
"Банк работает над запуском приложения, которое позволит покупать иностранные ценные бумаги на зарубежных биржах и сможет представить его в первом квартале 2022-го", — сказал он.
Напомним, что ранее введение возможности покупки акций ведущих иностранных компаний анонсировал Альфа-Банк Украина. Первой такую возможность c 28 декабря получила группа клиентов в рамках пилотной фазы проекта в цифровом банке Sense SuperApp, которая продлится по 10 января.
Накануне банк отчитался, что за несколько часов с момента открытия функционала клиенты осуществили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн грн, то есть средний чек составил около 8,6 тысячи грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, готовится к запуску аналогичного сервиса monobank. Ранее в декабре клиенты получили возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами. Накануне же в monobank сообщили, что получили уже более 100 тысяч заявок клиентов. Старт бета-тестирования приложения начнется в январе.
Отметим, что 28 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине акции 15 международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's, а 4 ноября акции еще 12 американских корпораций, включая Nike, PepsiCo, Starbucks и PayPal.