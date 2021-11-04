Бизнес 1 час назад

В Украине разрешили торговать акциями еще 12 американских корпораций

Теперь число иностранных компаний, в которые могут вкладываться украинские инвесторы, выросло до 85

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 ноября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала.

Как отмечается в сообщении регулятора, теперь число иностранных компаний, в которые могут вкладываться украинские инвесторы, выросло до 85.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке ценным бумагам таких компаний:
- Nike, Inc.
- Merck & Co., Inc.
- PayPal Holdings, Inc.
- Nvidia Corporation
- PepsiCo, Inc.
- Qualcomm Inc.
- The Procter & Gamble Company
- The Walt Disney Company
- Starbucks Corporation
- United Parcel Service, Inc.
- Walmart Inc.

Читайте также:
В Украине теперь можно купить акции Google и Coca-Cola: как это сделать простому украинцу

"Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграция в международные рынки", — отмечает глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, что 28 октября комиссия решила допустить к обращению в Украине акции 15 других международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's.

Отметим также, что недавно Магомедов заявил, что в Украине может появиться четвертая по счету биржа, которая будет "проектом USAID".

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В НКЦБФР назвали инвестфирмы, которые могут предоставлять дополнительные услуги
В НКЦБФР назвали инвестфирмы, которые могут предоставлять дополнительные услуги
"Вечные" от Marvel: почему режиссер с "Оскаром" не всегда гарантирует успех блокбастеру
"Вечные" от Marvel: почему режиссер с "Оскаром" не всегда гарантирует успех блокбастеру
После переноса Overwatch 2 и Diablo IV компания Blizzard потеряла около $8 млрд
После переноса Overwatch 2 и Diablo IV компания Blizzard потеряла около $8 млрд
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. ПриватБанк остановит транзакции из-за обновления

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...