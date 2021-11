В Украине разрешили торговать акциями еще 12 американских корпораций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 ноября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг на украинский рынок капитала.

Как отмечается в сообщении регулятора, теперь число иностранных компаний, в которые могут вкладываться украинские инвесторы, выросло до 85.

В частности, комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке ценным бумагам таких компаний:

- Nike, Inc.

- Merck & Co., Inc.

- PayPal Holdings, Inc.

- Nvidia Corporation

- PepsiCo, Inc.

- Qualcomm Inc.

- The Procter & Gamble Company

- The Walt Disney Company

- Starbucks Corporation

- United Parcel Service, Inc.

- Walmart Inc.

"Мы уже давно говорим о расширении возможностей инвестирования в более широкий перечень финансовых инструментов. Поэтому мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения оборота, но и интеграция в международные рынки", — отмечает глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, что 28 октября комиссия решила допустить к обращению в Украине акции 15 других международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's.

Отметим также, что недавно Магомедов заявил, что в Украине может появиться четвертая по счету биржа, которая будет "проектом USAID".