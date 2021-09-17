PepsiСo намерена к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией

15 сентября 2021 года компания PepsiCo представила стратегию PepsiCo Positive (Рep+), нацеленную изменить подход к ведению бизнеса и принести положительные изменения в жизни людей и планеты.

Как сообщает пресс-служба компании, "Pep+ станет руководящим принципом для развития компании и изменения всех бизнес-процессов — от ответственной закупки сырья, более экологического производства и продаж продукции к привлечению потребителей и поощрению к выбору более полезных для людей и планеты продуктов питания".

"PepsiCo Positive — это будущее нашей компании. Это совершенно новое видение того, как мы ведем наш бизнес, в котором принципы устойчивого развития и человеческий капитал занимают центральное место. Новая стратегия соответствует новым реалиям жизни, когда потребители ожидают большего от компаний, продукцию которых они потребляют, и хотят видеть и понимать их влияние на общество", — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта.

Он подчеркнул, что Pep+ изменит бренды и их стратегию по завоеванию лидирующих позиций на рынке.

"Только представьте, как чипсы Lay's начинают свою жизнь в поле из картофеля, выращенного ответственным путем с применением практик восстановительного земледелия. Затем они производятся на заводе с использованием ресурсо- и энергосберегающих практик, имеют в своем составе наименьшее количество соли и расфасованы в перерабатываемой упаковке. Это и есть устойчивый выбор для потребителей. Это и есть чипсы будущего. Это мы и имеем в виду, когда говорим о лучшем будущем для людей, планеты и нашего бизнеса. А теперь представьте масштаб изменений, который могут создать все наши 23 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из которых превышают 1 млрд долларов", — рассказал Лагуарта.

Стратегическая трансформация Рep+ ориентирована на три ключевых направления, по каждому из которых определены амбициозные цели до 2030 года.

Устойчивое земледелие: PepsiCo планирует внедрить практики устойчивого земледелия на более 3 млн га, что соответствует площади сельскохозяйственных земель, используемых поставщиками сырья для компании; закупать сельскохозяйственное сырье только из ответственных источников, а также инвестировать в улучшение жизни более чем 250 тысяч людей, задействованных в сельскохозяйственной цепочке поставок PepsiCo.

В компании отмечают, что в Украине PepsiCo — один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственного сырья от локальных производителей. С 2019 года компания успешно сотрудничает с производителями картофельных чипсов и внедрила агропрограмму для локализации сырьевой базы нового производства снеков в стране.

Среди украинских поставщиков сырья компания продвигает практики экономного обращения с землей и природными ресурсами, например, точное земледелие, своевременный севооборот, применение "зеленых" удобрений.

Компания активно внедряет такие передовые цифровые решения, как CropTrak для управления процессом выращивания картофеля в хозяйствах, что позволяет эффективно использовать полив, сохраняя водные ресурсы. В Украине 100% сырья для производства картофельных чипсов аттестовано в рамках международных аудитов.

Компания также работает с поставщиками в направлении повышения качества и эффективности выращивания и хранения картофеля, что также способствует сокращению выбросов парниковых газов.

Устойчивая цепочка поставок: PepsiCo планирует стать полностью углеродно-нейтральной компанией к 2040 году, восстанавливать 100% использованной воды до 2030 года, изменить упаковку продукции на более экологическую, включая 50%-ное сокращение первичного пластика в упаковке напитков до 2030 года, и способствовать построению экономики замкнутого цикла. К 2022 году компания представит напитки Pepsi в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы.

Стоит отметить, что углеродная нейтральность означает, что предприятие в процессе своей производственной деятельности сократило до нуля выбросы СО 2 и его аналогов или компенсировало эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов, при которых углерод поглощается.

В Украине изменения упаковки в напитках начались в 2021 году с запуска в продажу холодного чая Lipton Ice Tea в упаковке rPET, пригодной для дальнейшей переработки и использования в пищевой промышленности.

Компания продолжит инвестировать в инфраструктуру по раздельному сбору и переработке упаковки, исходя из того, что упаковка никогда не должна становиться мусором. PepsiCo в Украине вместе с другими компаниями финансирует пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов в городе Вышгороде, работает над созданием Организации расширенной ответственности производителей (ОРВВ), поддерживая таким образом движение Украины к внедрению модели циркулярной экономики.

Устойчивый выбор: PepsiCo продолжит расширять продуктовый портфель за счет следующих решений:

– использование в продуктах ингредиентов, которые не наносят вреда окружающей среде: растительного белка, бобовых, злаковых культур;

– ускорение программы по снижению содержания добавленных сахара и соли во всей своей продукции на основе научно обоснованных показателей, а также использование более полезных для здоровья растительных масел в производственных процессах;

– переход на новые бизнес-модели, в которых отсутствует или практически не используется одноразовая упаковка.

Компания также анонсировала запуск новой глобальной волонтерской программы для сотрудников PepsiCo, которая будет мотивировать каждого из 291 тысячи сотрудников в мире поддерживать социальные инициативы.

Ранее сообщалось, что американская транснациональная корпорация PepsiCo, работающая в сфере пищевой промышленности, известный производитель напитков, планирует расширить практику устойчивого земледелия на почти 3 млн гектаров до 2030 года.

Перед этим компания объявила о планах снизить выбросы углекислого газа во всей цепочке поставок на 40% до 2030 года и о достижении полной углеродной нейтральности к 2040 году.