Энергетика 40 минут назад

"Укргидроэнерго" планирует запустить производство "зеленого" водорода

Компания имеет в пользовании земельные участки, на которых можно установить электролизеры, и доступ к практически неограниченным водных ресурсов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания "Укргидроэнерго" работает над запуском производство экологически чистого водорода. Об этом сообщила руководитель инновационных и перспективных проектов ЗАО "Укргидроэнерго" Ирина Даценко во время форума "Жаркая осень", информирует "ЭлектроВести".

Новое производство запустят в рамках проекта "Внедрение современных технологий производства зеленого водорода".

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Среди факторов, почему в компании считают перспективным производство водорода — возможность производить именно экологически чистый водород, поскольку компания имеет в пользовании земельные участки, на которых можно установить электролизеры, и доступ к практически неограниченным водных ресурсов.

"Водород — один из трех "китов", на которых базируется дальнейшее развитие компании. Сейчас мы работаем над тремя инновационными проектами: "Украина — повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети", "Строительство насосной станции на Днестровской ГЭС" и "Внедрение современных технологий производства зеленого водорода", перспективными и востребованными для государства", — заявила Даценко.

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Второй проект — это установка аккумуляторных систем накопления энергии общей мощностью 197 МВт и 64 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

Кроме этого, компания планирует строительство насосной станции на Днестровской ГЭС — вода из нижнего водохранилища забирается в периоды наличия излишков электроэнергии и будет перекачиваться напорными тоннелями в Днестровское водохранилище.

Напомним, группа "Нафтогаз" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о сотрудничестве в сфере водородной энергетики.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использовании низкоуглеродного водорода в Украине.

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