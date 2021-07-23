Энергетика 30 минут назад

ЕБРР и "Оператор ГТС" будут сотрудничать в развитии водородной энергетики в Украине

"Водород может стать хорошей альтернативой декарбонизации и сокращению зависимости от ископаемого топлива"

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Европейский банк реконструкции и развития и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использовании низкоуглеродного водорода в Украине. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

В банке отмечают, что в странах, которые он охватывает, ныне наблюдается рост отрасли возобновляемых источников энергии, которая, как ожидается, продолжит увеличивать добавленную стоимость для национальной экономики и способствовать "зеленому переходу", — отмечается в нем.

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При этом в некоторых странах нынешние цены на электроэнергию из возобновляемых источников энергии упали ниже 30 долларов/МВт-ч — уровня, при котором производство зеленого водорода начинает становиться конкурентоспособным по сравнению с традиционными ископаемыми видами топлива.

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ЕБРР указывает, что недавно начал исследование возможностей развития различных сегментов цепочки поставок водорода во многих странах, в которые он инвестирует, включая Украину.

"Украина в значительной степени полагается на ископаемое топливо во всех секторах своей экономики, и водород может представлять собой хорошую альтернативу декарбонизации и сокращению зависимости от ископаемого топлива. Поддержка перехода к "зеленым" экономикам наших стран является ключевым приоритетом для ЕБРР", — прокомментировал управляющий директор ЕБРР по вопросам зеленой экономики и борьбы с изменением климата Гарри Бойд-Карпентер.

В свою очередь, гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что водород — один из самых перспективных источников энергии, и задача состоит в том, чтобы разработать технологию для расширения его использования, чтобы создать необходимые условия и инфраструктуру для его производства, транспортировки и потребления.

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"Все это требует времени, усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Мы признаем роль природного газа как одного из ключевых источников энергии и переходного топлива на пути к безуглеродной экономике, которая останется важной в этот переходный период. Наша задача как оператора ГТС — подготовить нашу инфраструктуру к декарбонизированным энергетическим рынкам будущего", — заявил он.

В ЕБРР отмечают, что "зеленый" водород, полученный путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии, широко рассматривается как многообещающее чистое топливо, поскольку он не оставляет углеродного следа.

Напомним, что ранее в июле инжиниринговая компания-инвестор в возобновляемую энергетику KNESS получила разрешение на строительство исследовательской площадки по производству "зеленого" водорода в Виннице.

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