Чешская газовая ассоциация стала партнером R&D-проектов РГК

"Региональная газовая компания" подписала меморандум о сотрудничестве в проектах декарбонизации газовых сетей с Чешской газовой ассоциацией (ČPS).

Как говорится в сообщении РГК, двухстороннее соглашение направлено на развитие ее водородного и биометанового проектов и совместного использования результатов исследований для модернизации и редизайна газораспределительных систем в Украине и Чехии.

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Партнерство РГК и Чешской газовой ассоциации направлено на адаптацию газовых сетей к новым видам энергии — водорода и биометана. Отмечается, что сотрудничество позволит подготовить газовую инфраструктуру к изменениям в энергетике и технологиях в рамках European Green Deal и интеграции с европейскими рынками.

"Для Украины важно стать частью European Green Deal. Европейское Энергетическое сообщество дало одну из самых высоких оценок потенциалу водородной энергетики Украины. Для его реализации необходима надежная и безопасная энергетическая инфраструктура, готовая к работе с синтетическими газами. Поэтому РГК инвестирует в разработку редизайна газовых сетей Украины — они должны стать эффективными и экологичными", — прокомментировал директор РГК Олег Никоноров.

Он напомнил, что компания создала пять специальных полигонов, где вместе с научным консорциумом развивает свой водородный и биометановый проекты.

"Сотрудничество с чешскими коллегами на этом направлении расширит возможности по технической подготовке редизайна газовых систем по европейским стандартам, а также взаимной интеграции для развития чистой энергетики", — добавил Никоноров.

В Чешской газовой ассоциации в свою очередь дали высокую оценку успешному развитию R&D-программ РГК, отметив, что пять действующих исследовательских полигонов и авторитетный консорциум научных партнеров обеспечивает перспективы на этом направлении.

"Нам необходимо знать, какое влияние процесс закачки водорода окажет на работу счетчиков, клапанов и компрессоров, а также на сами трубопроводы, на возможное водородное охрупчивание. Тщательное тестирование позволит установить общеевропейские стандарты безопасной и надежной эксплуатации. Это исключит появление частичных решений и устранит возможные ограничения на трансграничную торговлю газом", — сказал председатель совета Чешской газовой ассоциации Мартин Слабый.

По его словам, Чехия может предложить практический опыт по закачке биометана в газовую инфраструктуру, включая законодательную базу, а Украина имеет большой потенциал для крупномасштабного производства как биометана, так и "зеленого" водорода с использованием возобновляемой энергетики.

Отмечается, что совместная работа РГК и ČPS позволит повысить качество подготовки новых технических правил, а также разработку проектов редизайна газовых сетей.

"Наше партнерство подразумевает обмен всеми данными об использовании синтетических газов в газовой инфраструктуре и подготовку необходимых в этой связи технических правил для отрасли. Работа в тандеме. Это позволит сэкономить ценное время и финансовые ресурсы", — отметила в свою очередь исполнительный директор Чешской газовой ассоциации Ленка Ковачовска.

Чешская газовая ассоциация является независимой ассоциацией компаний и специалистов, работающих в газовой промышленности и смежных областях. Созданная в 1992 году, ČPS является продолжателем деятельности Чехословацкой ассоциации газа и воды, учрежденной в 1919 году и которая в 1931 году стала соучредителем Международного газового союза.

Напомним, исследование влияния водорода на бытовые газовые приборы на спецполигонах РГК начала в конце марта. 1 июня компания сообщила, что решила развивать и биометановые проекты.