Энергетика 1 час назад

Чешская газовая ассоциация стала партнером R&D-проектов РГК

Украинская сервисная компания договорилась о сотрудничестве с чехами в рамках водородного и биометанового проектов

Директор по развитию РГК Станислав Казда с Мартином Слабым и Ленкой Ковачовской (ЧГА) Директор по развитию РГК Станислав Казда с Мартином Слабым и Ленкой Ковачовской (ЧГА)
Директор по развитию РГК Станислав Казда с Мартином Слабым и Ленкой Ковачовской (ЧГА)

"Региональная газовая компания" подписала меморандум о сотрудничестве в проектах декарбонизации газовых сетей с Чешской газовой ассоциацией (ČPS).

Как говорится в сообщении РГК, двухстороннее соглашение направлено на развитие ее водородного и биометанового проектов и совместного использования результатов исследований для модернизации и редизайна газораспределительных систем в Украине и Чехии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Партнерство РГК и Чешской газовой ассоциации направлено на адаптацию газовых сетей к новым видам энергии — водорода и биометана. Отмечается, что сотрудничество позволит подготовить газовую инфраструктуру к изменениям в энергетике и технологиях в рамках European Green Deal и интеграции с европейскими рынками.

Читайте также:
Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине

"Для Украины важно стать частью European Green Deal. Европейское Энергетическое сообщество дало одну из самых высоких оценок потенциалу водородной энергетики Украины. Для его реализации необходима надежная и безопасная энергетическая инфраструктура, готовая к работе с синтетическими газами. Поэтому РГК инвестирует в разработку редизайна газовых сетей Украины — они должны стать эффективными и экологичными", — прокомментировал директор РГК Олег Никоноров.

Он напомнил, что компания создала пять специальных полигонов, где вместе с научным консорциумом развивает свой водородный и биометановый проекты.

"Сотрудничество с чешскими коллегами на этом направлении расширит возможности по технической подготовке редизайна газовых систем по европейским стандартам, а также взаимной интеграции для развития чистой энергетики", — добавил Никоноров.

Читайте также:
Олег Никоноров, СЕО Региональной газовой компании о технологической трансформации отрасли

В Чешской газовой ассоциации в свою очередь дали высокую оценку успешному развитию R&D-программ РГК, отметив, что пять действующих исследовательских полигонов и авторитетный консорциум научных партнеров обеспечивает перспективы на этом направлении.

"Нам необходимо знать, какое влияние процесс закачки водорода окажет на работу счетчиков, клапанов и компрессоров, а также на сами трубопроводы, на возможное водородное охрупчивание. Тщательное тестирование позволит установить общеевропейские стандарты безопасной и надежной эксплуатации. Это исключит появление частичных решений и устранит возможные ограничения на трансграничную торговлю газом", — сказал председатель совета Чешской газовой ассоциации Мартин Слабый.

По его словам, Чехия может предложить практический опыт по закачке биометана в газовую инфраструктуру, включая законодательную базу, а Украина имеет большой потенциал для крупномасштабного производства как биометана, так и "зеленого" водорода с использованием возобновляемой энергетики.

Читайте также:
В Украине хотят заменить до 30% газа в трубах водородом: для эксперимента выберут два села

Отмечается, что совместная работа РГК и ČPS позволит повысить качество подготовки новых технических правил, а также разработку проектов редизайна газовых сетей.

"Наше партнерство подразумевает обмен всеми данными об использовании синтетических газов в газовой инфраструктуре и подготовку необходимых в этой связи технических правил для отрасли. Работа в тандеме. Это позволит сэкономить ценное время и финансовые ресурсы", — отметила в свою очередь исполнительный директор Чешской газовой ассоциации Ленка Ковачовска.

Чешская газовая ассоциация является независимой ассоциацией компаний и специалистов, работающих в газовой промышленности и смежных областях. Созданная в 1992 году, ČPS является продолжателем деятельности Чехословацкой ассоциации газа и воды, учрежденной в 1919 году и которая в 1931 году стала соучредителем Международного газового союза.

Напомним, исследование влияния водорода на бытовые газовые приборы на спецполигонах РГК начала в конце марта. 1 июня компания сообщила, что решила развивать и биометановые проекты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Виннице планируют производить "зеленый" водород
В Виннице планируют производить "зеленый" водород
В Мининфраструктуры собираются ввести требования к водородным электромобилям
В Мининфраструктуры собираются ввести требования к водородным электромобилям
Горячий сезон. Почему растут цены на автогаз и как долго это продлится
Горячий сезон. Почему растут цены на автогаз и как долго это продлится
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

  3. Полиция расследует массовую драку со слезоточивым газом на станции метро "Крещатик"

  4. Президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа

  5. "Батарею нужно урегулировать", — ДТЭК о первой в Украине промсистеме накопления энергии

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...