Вектор кар’єри: навчання та зростання

Креді Агріколь Банк створив та успішно розвиває три корпоративні навчальні програми, завдяки яким не тільки підвищує професійні компетенції співробітників, але й створює умови для їхнього кар’єрного просування

У нових реаліях ми робимо акцент на спрощенні бізнес-процесів та фокусуємося на навчанні співробітників. Розширяємо їхню експертизу, щоб формувати ефективні команди та розвивати синергію між ними.

У «Креді Агріколь» ми створили цілісну екосистему з мотиваційних та навчальних програм, спрямованих на підвищення експертизи нашої команди та водночас забезпечення стабільного розвитку банку.

Стратегічні цілі екосистеми навчання

1. Сформувати кадровий резерв для менеджерських позицій через вертикальну і горизонтальну траєкторії розвитку в професії.

2. Поглибити експертизу співробітників, а також їхню стресостійкість та адаптивність.

3. Забезпечити утримання персоналу через надання перспектив та можливостей для кар’єрного розвитку.

Показовим є те, що 100% посад керівного складу банку у 2023 році були закриті внутрішніми кандидатами. А показник плинності кадрів серед співробітників, які пройшли корпоративне навчання, був менше 3%.

Передумови

Плануючи навчальні програми, ми провели масштабне внутрішнє дослідження, яке виявило такі основні інсайти: з одного боку, співробітники сказали про недостатні перспективи кар’єрного зростання у банку, а з іншого — розглядали свою кар’єру тільки вертикально. Не були готові брати на себе нові виклики і ризикувати з кроспереходами у нові напрями діяльності, коли такі виникали.

Тому ми поставили за мету змінити вектор кар’єрного зростання всередині компанії, створити нові можливості для розвитку — вертикального і горизонтального. Війна лише посилила наш кросфункціональний підхід — ми збільшили кількість кейсів внутрішньої мобільності та переміщення між різними бізнес-підрозділами.

Для досягнення цієї мети розробили три корпоративні навчальні програми: Агрошкола, Managerial School, Proximity University.

Агрошкола

Агрошколу ми запустили у 2019 році у відповідь на конкретне завдання: підвищити рівень та якість обслуговування клієнтів агробізнесу. Ідея проєкту — навчити працівників банку розмовляти з агроклієнтами однією мовою, аби якнайкраще задовольняти потреби клієнтів. Агрошкола постійно оновлюється, наприклад, цього року ми запровадили бізнес-гру в межах проєкту. Це індивідуально розроблене практичне завдання, яке має на меті об’єднати співробітників банку з різних бізнес-підрозділів задля вирішення щоденних операційних завдань агроклієнтів банку. Таким чином колеги стають максимально наближеними до виробничого циклу клієнта. Такий підхід дає змогу спростити процес розгляду запитів агрокомпаній (з погляду співпраці підрозділів та розуміння потреб клієнта).

Managerial School

Ця програма розроблена для співробітників банку з мінімальним керівним досвідом роботи та тих, хто має мотивацію до кар’єрного зростання. Її мета — розширення менеджерських компетенцій співробітників: стратегічне планування, ефективна комунікація, управління змінами та лідерство. Програма підкріплює можливості для кар’єрного зростання і зміцнення управлінської компетенції банку. Під час навчання у всіх учасників є менторська підтримка від топменеджменту банку, вони беруть участь у розробленні та реалізації практичних завдань щодо покращення бізнес-процесів банку з поточного портфеля проєктів.

Proximity University

«Креді Агріколь» має 139 відділень, 13 з яких тимчасово призупинили свою роботу через безпекову ситуацію. Для співробітників мережі ми розробили спеціалізовану навчальну програму. Вона покликана розвивати їхні професійні компетенції, а саме клієнтоорієнтованість, сервіс-бачення, глибокі знання у їхній сфері роботи та управлінські навички. Ми стимулюємо кар’єрне зростання співробітників відділень та формуємо кадровий резерв банку.

Наші колеги занурюються у справжнє студентське життя на шести факультетах, які ми запустили відповідно до бізнес-напрямів банку. Уся освітня програма розроблена та імплементована лише нашими внутрішніми експертами. Її викладають в онлайн-форматі, що дає нам змогу охопити колег з усієї України з мінімальним відривом від роботи.

Proximity University вирізняється тим, що програма адаптована до специфічних потреб кожного співробітника, бо кожен може обрати один із шести факультетів, враховуючи свій поточний досвід та кар’єрні амбіції. Такий підхід оптимізує навчальний процес та максимізує його ефективність.

Висновки

Для кожного проєкту свій навчальний план, викладачі, матеріали, система проміжного тестування. Етапи реалізації тривають:

Агрошкола — 18 місяців;

Managerial School — 8 місяців.;

Proximity University — 5 місяців.

На кожному з курсів — свої ментори, зокрема і керівництво банку. А випускники захищають дипломні проєкти і проходять загальне тестування.

Хочу наголосити на нематеріальній мотивації під час навчання. Кожен з наших студентів має чітку мету. Однак ми вирішили використати додаткові інструменти, аби стимулювати та заохотити співробітників. А ось випускники, які показали високий потенціал і результативність, розглядаються для просування на керівні посади. Ця опція стала суттєвим стимулом для розвитку кар’єри у межах банку. Ми влаштовуємо справжній випускний вечір, даємо дипломи, а особливо старанним навіть червоні, які вручають топменеджери банку.

Наші корпоративні програми навчання підкреслюють, що сучасна кар’єра — це не лінійний шлях, а багатовимірна система з численними розгалуженнями і можливостями для вертикального та горизонтального зростання. Наші навчальні програми відповідають на виклики сьогодення, забезпечуючи гнучкість та різноманітність у кар’єрному розвитку. Це унікальний підхід, який дає змогу співробітникам розвиватися у різних напрямах як відповідь на постійну зміну умов ринку праці.

Proximity University

106 випускників першої хвилі 26 червоних дипломів 108 студентів другої хвилі навчаються наразі 71% рівень задоволеності обслуговуванням на відділеннях

Агрошкола

85 випускників за три хвилі 30 співробітників навчаються у межах четвертої хвилі проєкту 96,2 середній бал успішності 3 заявки на кожне місце участі в навчанні

Managerial School