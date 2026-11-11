20’People management conference: управління людьми в епоху змін та АІ

До 2030 року близько 39% професійних навичок зміняться або втратять актуальність. Серед компетенцій, значення яких зростатиме, - не лише AI та Big Data, а й креативне мислення, стійкість, лідерство й здатність навчатися.

Для українського бізнесу ці зміни відбуваються в особливих умовах: війна, мобілізація, міграція, дефіцит фахівців і накопичена втома змушують компанії шукати нові способи організації роботи. Командам потрібно не просто виконувати завдання, а й адаптуватися до змін, зберігати продуктивність і знаходити сили рухатися далі.

Що це означає для бізнесу? Недостатньо впроваджувати нові технології та вимагати більшої ефективності. Потрібно створювати організації, у яких люди можуть розкривати свій потенціал, працювати на спільний результат і відновлюватися після тривалого навантаження.

Саме про це лідери українського бізнесу говоритимуть 10 грудня на ювілейній 20’PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE у Києві з лейтмотивом HUMAN FIRST - про те, як розкрити людський потенціал, будувати ефективні команди й створювати організації, здатні не лише відповідати на виклики сьогодення, а й готуватися до майбутнього.

Організатор - компанія KA Group, яка вже 14 років об’єднує HR- та бізнес-лідерів створюючи простір для обміну досвідом і пошуку рішень у сфері управління людьми, розвитку команд та організаційної ефективності.

10 грудня | Київ | Offline + Online

У програмі три послідовні виміри:

HIGH-PERFORMING TEAM: команди, що створюють результат. Як узгодити роботу HR, Finance, Marketing та Operations навколо спільного бізнес-результату? Як працювати з п’ятьма поколіннями в одній команді, коли в кожного своє розуміння кар’єри та її цінності?

HIGH-ADAPTING TEAM: команди, що здатні адаптуватися. Як готуватися до демографічних змін і майбутнього дефіциту компетенцій? Чого бізнес може навчитися у Сил оборони? На які внутрішні опори спиратися, коли зовнішні обставини постійно змінюються?

HIGH-RECOVERY TEAM: команди, що вміють відновлюватися. Що відбувається з людьми під час вигорання? Як лідеру відновлювати власний ресурс і підтримувати команду? Та чи здатен бізнес зберегти людську креативність в епоху AI?

Серед спікерів конференції: Ольга Горбановська, Олена Жильцова, Наталя Осташко, Сергій Ноздрачов, Віктор Марченко, Руслана Харченко, Євгенія Близнюк, Маша Гуріна, Дмитро Козлов, Валентина Комарова, Оксана Сироїд, Олеся Островська-Люта, Анастасія Сидорова, Денис Овдієнко, Євген Гетьманчук, Алекс Гальчинський та інші.

PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE - щорічна конференція для HR- та бізнес-лідерів, які відповідають за людей, команди та організаційну спроможність бізнесу.

Долучайтеся командами, щоб разом переосмислити підходи до управління людьми, звірити досвід із колегами та знайти рішення, які допоможуть вашому бізнесу зростати й адаптуватися до змін. Маємо пропозиції для команд: 4+1 та для 10+ учасників. Конференція відбудеться офлайн з урахуванням безпекових протоколів, а віддалені команди мають змогу приєднатись онлайн.

Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Детальна програма та реєстрація.

Офіційний партнер: Raiffeisen Bank

Експо партнери: Soft Serve Academy та Селект Форм