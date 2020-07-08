Air France возобновит полеты в Украину с 14 июля

Французская авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину.
Об этом со ссылкой на данные украинского представительства авиаперевозчика сообщает avianews.com.
Указано, что компания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля-де-Голля и "Борисполь".
Как предполагается, первоначально полеты будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
Известно, что с 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Также авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать возможные ограничения на транзит по пути в другие страны.
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 13 июля:
AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, пятница;
AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, пятница.
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 24 августа:
AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10, вторник, четверг, суббота;
AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35, вторник, четверг, суббота.
Кроме того, авиакомпания KLM, входящая в одну группу с Air France, в июле 2020 года увеличила свое присутствие в Украине.
Первоначально авиакомпания вышла на ежедневную частоту выполнения рейсов Киев-Амстердам, а с 6 июля ввела 3 дополнительных рейса. Таким образом, теперь по понедельникам, средам и пятницам KLM летает в Украину по 2 раза в день.
Ранее французская авиакомпания Air France объявила о планах сократить до конца 2022 года 7580 рабочих мест, что составляет 17,5% от всего штата.