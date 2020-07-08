Компания SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.

Это следует из анализа системы бронирования перевозчика, проведенного lowcostavia.com.ua.

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В частности, SkyUp Airlines отменил все собственные международные регулярные рейсы до августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже авиакомпании SkyUp есть международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля — из Киева в Бургас. Все остальные рейсы SkyUp отложено как минимум до 1 августа.

Также SkyUp полностью забрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессе.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год):

Львов — Барселона

Одесса — Барселона

Харьков — Барселона

Запорожье — Барселона

Одесса — Ларнака

Запорожье — Ларнака

Львов — Бургас

Харьков — Бургас

Запорожье — Бургас.

Известно, что в начале июля SkyUp отменил 3 из 8 внутренних направления. В то же время авиакомпания в июле продолжит полеты на 5 маршрутах внутри Украины. Авиабилеты можно купить по цене от 500 грн в одну сторону.

Чартерные перелеты на курортные направления пока остаются без изменений.

Напомним, 17 июня SkyUp отложил большинство рейсов до 15 июля, официально авиакомпания подтвердила это 20 июня. Теперь же отмену регулярных рейсов продлили до августа, а официальное подтверждение будет через несколько дней.

В то же время в расписании рейсов и датах возобновления полетов еще возможны изменения.

Как сообщалось, с 15 июня 2020 года Украина начала восстанавливать международное регулярное авиасообщение. Однако из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия.