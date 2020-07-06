Количество авиаперелетов в Украине сократилось почти на 90%

Количество выполненных в июне 2020 года полетов, которые Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обеспечило аэронавигационным обслуживанием, составило 4584 рейса. Это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"В общем по типам полетов июньский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы — 1403 (меньше на 53,9% по сравнению с июнем 2019), международные рейсы — 1650 (-89,5%) и транзитные рейсы — 1531 (-90,8%). Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные — 2806 рейсов. Наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве — этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем прошлого года", — отмечают в госпредприятии.

Также говорится, что транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания. В частности, в структуре доходов "Украэроруха" к 2014 году доля таких поступлений была равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльным источникам поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд грн.

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Если говорить о распределении воздушного движения по районам полетной информации (РПИ), то оно выглядит следующим образом: Киевский РПИ — 2543 полета (снижение на 86,3%, по сравнению с июнем 2019); Днепровский РПИ — 798 (-70,4%); Львовский РПИ — 1927 (-89,3%); Одесский РПИ — 1120 (-90,3%).

"Авиатрафик в Европе и во всем мире начал постепенно оживляться. Наибольший рост интенсивности полетов в Европе наблюдался именно за предыдущие две недели, когда среднее количество полетов за день увеличилось на 2500 рейсов. Однако сопоставление нынешних объемов с показателями 2019 показательно свидетельствует о том, какой долгий путь надо пройти авиации, чтобы достичь уровня трафика полета прошлого года", — транслирует "Украэрорух" слова экспертов Международной организации гражданских предприятий аэронавигационного обслуживания (CANSO).

В ГП также отметили, что в мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3237 рейсов, в апреле — 2372 рейсы.

Напомним, что по решению Кабмина с 5 июня 2020 года в Украине возобновили внутренние авиарейсы. В свою очередь международное авиасообщение планируют открыть с 15 июня — но только с теми государствами, которые открыли свои аэропорты для рейсов из Украины.