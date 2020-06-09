Транспорт 1 час назад

МАУ открыла продажу билетов на перелеты по Украине и Европе

На сайте перевозчика можно забронировать рейсы на Днепр, Львов и Харьков от 800 грн в одну сторону

Фото: itc.ua Фото: itc.ua
Фото: itc.ua

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла бронирование на внутренние и международные рейсы. Билеты уже можно оформить онлайн на официальном сайте перевозчика.

Ближайшая из предложенных дат вылета — 12 июня 2020 года. Цены на авиабилеты стартуют от 800 грн. Например, во столько обойдется путешествие в эконом-классе в одну сторону из Киева в Днепр.

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Хотя европейские границы еще не открыты, на сайте предлагают оформить и полет в другие страны — с 19 июня 2020 года. Так, бронь билета из Киева в Афины в одну сторону будет стоить 6467 грн. В Берлин можно будет слетать гораздо дешевле — от 1385 грн в одну сторону, правда, только с 1 июля.

В то же время, хотя украинский перевозчик уже анонсировал цены на дальнемагистральные рейсы "от 6070 грн", забронировать на них билет пока невозможно.

Отметим, что ранее президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне в интервью "Факты ICTV" заявлял, что компания собирается возобновить работу только с 1 июля. Он также отмечал, что точной информации об открытии рейсов у него пока нет, но билеты точно станут дешевле.

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Напомним, по решению Кабмина с 5 июня 2020 года в Украине возобновили внутренние авиарейсы. В свою очередь международное авиасообщение планируют открыть с 15 июня — но только с теми государствами, которые открыли свои аэропорты для рейсов из Украины.

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