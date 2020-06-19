SkyUp до середины лета закрыла продажу билетов по большинству направлений

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим, авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", — рассказали в SkyUp.

При этом, в компании уточнили, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена закрыть продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Напомним, 5 июня в Украине возобновились внутренние авиарейсы, а с 15 июня, Украина запустила международное авиасообщение.