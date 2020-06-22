SkyUP не хочет полностью возвращать деньги за билеты при отмене рейсов из-за карантина

Украинская авиакомпания SkyUp не будет полностью возвращать деньги за билеты при отмене рейсов в будущем в случае, если авиаперевозчик решит не выполнять перелет из-за отсутствия разрешения со стороны стран назначения на въезд граждан Украины.

Об этом следует из заявления компании.

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Такие пассажиры, согласно обнародованной политике SkyUp, смогут вернуть билеты только по условиям тарифа, а обработка заявки на возврат может занять от 3 до 6 месяцев.

При этом в качестве альтернативы авиакомпания предлагает получить промо-код в размере 120% от стоимости авиабилетов на оформление новых бронирований или без дополнительных оплат перенести дату вылета по тому же маршруту в течение года с момента невыполненного рейса.

Известно, что на данный момент SkyUp предлагает 3 типа тарифов. Basic и Flex не предусматривают возможности сдачи билета вообще, а, значит, при отказе от него пассажир получит только неиспользованные аэропортовые сборы.

Тариф Flex позволяет сдавать билет до вылета, однако с оплатой штрафа.

По данным правозащитников, политика авиакомпании по возврату денег за билеты по правилам тарифа при отмене рейсов противоречит украинскому законодательству.

По словам известного авиационного юриста Андрея Гука, форс-мажор освобождает авиакомпанию от выплаты компенсации, но не от возврата стоимости авиабилетов.

"Это авиакомпании отменяют рейсы из-за решений органов власти, а не пассажиры отказываются от билета", — подчеркнул он.

Поэтому, как отмечает Гук, обязанности авиакомпаний:

- проинформировать пассажиров о правилах возмещения;

- предложить альтернативу;

- если пассажир отказался от альтернативы — вернуть все деньги, даже если тариф этого не предусматривает.

Юрист также посоветовал пассажирам писать запрос в авиакомпанию на письменное подтверждение факта отмены рейса и причины отмены и заявление о возврате всех денег с указанием, что рейс и изменение даты больше не удовлетворяет потребности путешественника.

Как сообщалось, украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.