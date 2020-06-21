Транспорт 30 минут назад

Авиакомпания "Мотор Сич" отменила часть рейсов из-за эпидемии

Речь идет о маршрутах между Запорожьем и Минском, а также Запорожьем и Киевом

Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: epravda.com.ua Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: epravda.com.ua
Самолет авиакомпании "Мотор Сич". Фото: epravda.com.ua

Авиакомпания "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов.

Изменения вызваны сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID 19 / коронавирус SARS-CoV-2, сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. При этом о точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

В свою очередь рейсы М9 208 по маршруту Киев — Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье — Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

Ранее авиакомпания "Мотор Сич" заявила о возобновлении регулярных рейсов с 15 июня по маршрутам Запорожье — Киев и Киев — Запорожье, а 1 июля по маршрутам Запорожье — Минск и Минск — Запорожье.

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Напомним, 15 июня белорусская авиакомпания Belavia запустила регулярные рейсы в Украину.

По данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как сообщалось, украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно.

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