App Store заблокував 50 додатків із нелегальними онлайн-казино на запит Мінцифри

App Store заблокував 50 мобільних додатків, які порушували українське законодавство, пропонуючи нелегальні онлайн-казино.

Про це повідомили в Мінцифри.

Зазначається, що це рішення App Store прийняв у відповідь на звернення Міністерства цифрової трансформації України та ініціативу президента Зеленського щодо обмеження азартних ігор.

Раніше Мінцифра звернулася до компаній Apple і Google з проханням видалити з їх маркетплейсів нелегальні українські онлайн-казино. Перші результати співпраці вже дали свої плоди — доступність таких застосунків на території України була обмежена.

У відомстві додали, що цей крок спрямований на боротьбу з лудоманією та запобігання розвитку ігрової залежності, особливо серед неповнолітніх.

Зазначається, що застосунки з азартними іграми, які діють без ліцензій, не мають механізмів для контролю користувачів, включаючи людей із залежністю або дітей, що створює додаткові ризики.

В Україні удвічі зросла кількість лудоманів

За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Реєстр лудоманів нараховує 7 874 осіб. У першій половині 2024 року кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність подвоїлася.

За цей період до Реєстру було додано 4 585 осіб, що на 18% більше порівняно з попередніми 2,5 роками. Водночас щомісячний приріст у реєстрі складає в середньому 760 осіб. Для порівняння, у першій половині 2023 року цей показник становив 115 осіб щомісяця, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб на місяць.

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

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