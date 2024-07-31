App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по запросу Минцифры

App Store заблокировал 50 мобильных приложений, нарушавших украинское законодательство, предлагая нелегальные онлайн-казино.

Об этом сообщили в Минцифре.

Отмечается, что это решение App Store приняло в ответ на обращение Министерства цифровой трансформации Украины и инициативу президента Зеленского по ограничению азартных игр.

Ранее Минцифра обратилась к компаниям Apple и Google с просьбой удалить из их маркетплейсов нелегальные украинские онлайн-казино. Первые результаты сотрудничества уже принесли свои плоды — доступность таких приложений на территории Украины была ограничена.

В ведомстве добавили, что этот шаг направлен на борьбу со лудоманией и предотвращение развития игровой зависимости, особенно среди несовершеннолетних.

Отмечается, что приложения с азартными играми, действующие без лицензий, не имеют механизмов контроля пользователей, включая людей с зависимостью или детей, что создает дополнительные риски.

В Украине вдвое выросло количество лудоманов

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, Реестр лудоманов насчитывает 7874 человек. В первой половине 2024 года количество украинцев с ограничениями из-за игровой зависимости удвоилось.

За этот период в Реестр было добавлено 4585 человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущими 2,5 годами. В то же время, ежемесячный прирост в реестре составляет в среднем 760 человек. Для сравнения, в первой половине 2023 года этот показатель составил 115 человек ежемесячно, а в первый год полномасштабного вторжения — всего 26 человек в месяц.

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

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