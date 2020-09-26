Транспорт 1 час назад

Авиакомпании "Роза Ветров" разрешили летать маршрутом Киев — Ужгород

Украинский авиаперевозчик сможет обслуживать маршрут с частотой 7 раз в неделю и при необходимости запросить большую частоту

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Госавиаслужба Украины выдала авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) права на полеты на внутреннем маршруте Киев-Ужгород на неограниченный срок.

Об этом сообщает сайт avianews.com.

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По информации издания, данное разрешение предусмотрено приказом №1362, который глава регулятора Александр Бильчук подписал 23 сентября.

Указано, что необходимые документы управление авиационных перевозок и международного сотрудничества Госавиаслужбы должно оформить в 5-дневный срок.

После завершения всех формальных процедур авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой 7 раз в неделю и при необходимости запросить большую частоту, поскольку внутренние рейсы сейчас не квотируются.

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В то же время на данный момент "Роза Ветров" не продает билеты на рейсы Киев — Ужгород.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) хочет занять 75% рынка внутренних перелетов по Украине и дополнительно расширить внутреннюю сеть.

Напомним, 27 июня украинская авиакомпания Windrose выполнила первый коммерческий рейс на новом для нее типе воздушных судов — турбовинтовом лайнере ATR-72.

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