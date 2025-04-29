Багатьом учасникам фармринку доведеться переглянути бізнес-процеси, змінити пріоритетні напрями діяльності, — Віталій Гайдученко, Тева в Україні

Світова нестабільність, економічні виклики та трансформація ринку потребують від компаній швидких, але водночас стратегічно виважених рішень. Фармацевтичний бізнес, що відіграє критичну роль у системі охорони здоров’я, не може дозволити собі зупинку чи хаотичні зміни. Як у таких умовах вибудовувати фінансову стратегію, щоб забезпечити стабільність бізнесу, підтримку команди та довгостроковий розвиток? Про це “ТОП-100” говорив з фінансовим директором Тева в Україні Віталієм Гайдученком.

Як Тева в Україні вдається підтримувати стабільність в умовах війни та економічної нестабільності? Які ключові зміни довелося впровадити у фінансовій стратегії?

— Є кілька важливих аспектів. Насамперед це підтримка команди та створення комфортних умов для роботи. Адже лише коли їхні основні потреби закриті, можна очікувати ефективну роботу. Наприклад, ми допомогли багатьом колегам переїхати у безпечніші регіони, надали їм усе потрібне для стабільної роботи, а також матеріально підтримуємо тих, хто цього потребує.

Другий важливий аспект — гнучкість. Ми переглянули фінансові та операційні моделі, щоб зробити їх простішими та адаптованими до поточних викликів. Отримали погодження від глобального офісу на тимчасові відхилення від деяких фінансових нормативів, що дало змогу нам діяти стратегічно правильно та підтримувати стабільність бізнесу.

Коливання курсу валют, інфляція, зміна купівельної спроможності населення — наскільки ці чинники впливають на фінансове планування компанії? Які сьогодні головні фінансові ризики для фармацевтичного бізнесу?

— Ці чинники дійсно суттєво впливають на фінансове планування. Однак зараз макроекономічна ситуація дещо стабілізувалася, а показники коливань перебувають у зрозумілих межах, що дозволяє нам враховувати їх у плануванні. Ми також розробили сценарії на випадок різких змін, щоб швидко адаптуватися до нових умов.

Головним викликом для фармацевтичного бізнесу сьогодні є державне регулювання. Правила гри ще остаточно не сформовані, тому складно спрогнозувати, як це вплине на ринок. Уже зрозуміло, що відбудеться перерозподіл між фармкомпаніями, аптечними мережами та дистриб’юторами, а також зміни у цінах на лікарські засоби: деякі здешевшають, інші здорожчають. Також є ризик, що частина гравців може піти у тінь, що ускладнить умови для прозорих і комплаєнтних компаній. Внаслідок цих змін багатьом учасникам фармацевтичного ринку доведеться переглянути бізнес-процеси, змінити пріоритетні напрями діяльності та, можливо, оптимізувати або скоротити команди.

Ефективне управління витратами — це не лише про скорочення, а й про розумну оптимізацію. Які рішення дають змогу підтримувати ефективність бізнесу та команди?

— Скорочення витрат саме по собі не є довгостроковою стратегією. Важливо оптимізувати процеси, роблячи їх більш ефективними та вдосконаленими. Ми сфокусувалися на кількох важливих рішеннях.

Перше — автоматизація. Ми впроваджуємо CRM-та ERP-системи, які допомагають ефективно управляти ресурсами, запасами та логістикою. Друге — аутсорсинг окремих функцій, які не є критичними для основної діяльності компанії. Це дозволяє нам зосередитися на стратегічних напрямах розвитку та підвищенні ефективності. Третє — цифровізація документообігу та бізнес-процесів. Це знижує витрати на адміністрування, пришвидшує опрацювання інформації та дає змогу співробітникам працювати з будь-якої точки. Ці кроки допомагають підтримувати ефективність бізнесу у непростих умовах.

Попри кризу ринок розвивається, і фармацевтика залишається стратегічно важливою галуззю. Що сьогодні визначає фінансову успішність фармацевтичної компанії? Які чинники є критичними для стабільного зростання?

— Я назвав би п’ять головних умов:

Гнучкість та адаптивність: важливо вчасно реагувати на нове законодавство, ринкові умови та зміну поведінки споживачів. Диверсифікація продуктового портфеля: варто мати баланс між інноваційними препаратами та доступними генериками, щоб задовольняти різні потреби споживачів. Оптимальне фінансове планування та управління ризиками дає змогу залишатися стійкими навіть в умовах нестабільності. Ефективний маркетинг і стратегічні партнерства: диджитал-просування, програми лояльності, співпраця з державними установами та медичними закладами — усе це дає компанії додаткову конкурентну перевагу. І сильна команда: Тева інвестує у навчання та розвиток співробітників, підтримує корпоративну культуру та створює умови, що мотивують людей залишатися та розвиватися у компанії.

Якби ви могли дати одну фінансову пораду компаніям, які хочуть залишатися сильними у складні часи, що б це було? Чи є принцип, якого ви завжди дотримуєтесь у своїй роботі, незалежно від обставин?

— Підходити до будь-якого рішення стратегічно та думати про довгострокові наслідки. Не можна ухвалювати рішення, ґрунтуючись лише на поточній ситуації або під впливом емоцій. Варто оцінювати всі можливі сценарії та діяти з розрахунком на майбутнє.