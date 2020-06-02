Без господдержки фермеров Украина может остаться без молока — эксперт

Молочная отрасль в Украине показывает наихудшие результаты за все годы независимости, а без государственной помощи страна вообще может остаться без молочной продукции.

Об этом заявил глава совета директоров Союза молочных производств Украины Вадим Чагаровский, сообщает FBC.

По словам Чагаровского, официальная статистика о количестве производимого молока является неправильной.

Так, согласно официальным данным, ежегодно в Украине производится более 7 млн тонн молока, однако эксперт уверен, что такого количества нет.

"Количество поголовья коров в Украине рекордно низкое — 1,7 млн голов. При этом количество молока почему-то резко увеличилось. Хотя в советское время в стране было 2,2 млн голов скота, а молока производилось 5,5 млн тонн. У меня вопрос: какие позитивные изменения произошли в селе, чтобы утверждать про такое количество производства молока?", — отмечает Чагаровский.

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Он подчеркнул, что частные хозяйства дают не больше 3,5-4 млн тонн молока в год, поэтому и общее количество не может быть более 6,2-7 млн тонн.

Как сообщалось, по итогам первого квартала Украина экспортировала молочной продукции на общую сумму $44,7 млн, что на 9,3% меньше, чем в прошлом году (– $17,2 млн). В то же время, импорт вырос до $67,4 млн на 167,5% (+ $42,2 млн).

Ранее в Ассоциации производителей молока сообщали, что средняя цена на молоко 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн за килограмм, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал нового года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года.