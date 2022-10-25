Безпека та підтримка. Як стратегія людиноцентричності допомогла "Кока-Кола Беверіджиз Україна" відновити виробництво

Стратегія людиноцентричності компанії не перший рік поспіль показує свою ефективність. Такий підхід став міцним фундаментом навіть у найскладніших умовах. Зробивши ставку на внутрішній резерв стійкості та корпоративну культуру, компанія не лише забезпечила надійність бізнес-процесів, а й зберегла всі робочі місця.

З початком повномасштабного військового вторгнення компанія пройшла найсуворіший стрес-тест з усіх можливих – повну зупинку та повторний запуск виробництва у селищі Велика Димерка Київської області. У рекордно короткі терміни вона змогла відновити виробничі потужності з урахуванням усіх вимог якості та безпеки, а також відбудувати ланцюжки постачання сировини та компонентів для виготовлення напоїв.

У ці важкі часи доводиться, звісно, стикатись з перешкодами, але ми кожного дня запевнюємось у тому, що для нашої незламної Команди все можливе. Ми продовжуємо працювати, попри все, на благо українського суспільства, відновлюємо бізнес-процеси та підтримуємо громади Наталія Пинтя, директорка департаменту підтримки людей та організаційної культури

Що ж стало джерелом стійкості компанії, яка опинилася на передовій бізнес-фронту? Відповідь – НR-політика, її людиноцентричність, яка основана на підході "Одна команда – Одна родина".

Програми професійного зростання та перенавчання

У "Кока-Кола Беверіджиз Україна", яка багато років поспіль очолює національні рейтинги найкращих компаній роботодавців в Україні, добре розвинена культура горизонтальних переміщень для розширення кар'єрних можливостей внутрішніх талантів. І за умов воєнного часу цей гнучкий підхід до управління персоналом показав свою ефективність.

В компанії була впроваджена нова програма – RE-SKILL 2 WIN або "Новий виклик", яка допомагає заповнити дефіцит фахівців. Оскільки багато працівників долучились до лав ТРО та ЗСУ, а частина співробітників компанії евакуювались з гарячих точок (до 24 лютого філіали Coca-Cola були присутні у всіх областях України), в компанії стикнулись з проблемою необхідності підсилити команду виробництва. Виходом із ситуації стала швидка адаптація Програми навчання і залучення торгової команди до виробництва. Так спеціалісти з продажу та торгові представники стали операторами виробництва, водії відділу доставляння та експерти відділу комерційної досконалості опанували професію «водій автонавантажувача».

Добре розвинена культура горизонтальних переміщень для розширення кар'єрних можливостей внутрішніх талантів — цей гнучкий підхід до управління персоналом за умов воєнного часу показав свою ефективність

Крім того, вірна своїй політиці гендерної рівності, компанія готова допомогти жінкам з навчанням та опануванням цієї "нетипової" професії. Перший етап проєкту було реалізовано всього за 2,5 тижня, що дало змогу увійти до сезону в повній готовності, підтримати людей та зберегти усі робочі місця.

Сучасні HR-технології

Успішному впровадженню програм професійного перенавчання та розвитку персоналу допомагають спеціально розроблені тренінгові матеріали із використанням новітніх технологій – smart glasses, digital learning. Окрім онлайн-програм навчання та розвитку навичок, величезну роль у швидкій та комфортній адаптації співробітників на нових робочих місцях відіграє створена в компанії практика наставництва з неформальним зворотним зв'язком, що дозволяє новачкам швидко вливатися в робочий процес та ставати частиною команди. Так попередній термін призначення на посаду становить три місяці з можливістю продовження при потребі. Велику роль у підвищенні ефективності реалізації цих процесів відіграє й автоматизація HR-процесів у компанії.

Величезну роль у швидкій та комфортній адаптації співробітників на нових робочих місцях відіграє створена в компанії практика наставництва з неформальним зворотним зв'язком

"Одна команда – одна родина"

Найважливішим джерелом стійкості компанії є її висока корпоративна культура, яка допомагає вистояти у непрості часи. Принцип "одна команда – одна родина" поділяють усі її співробітники, багато з яких навіть не знайомі один з одним, але завжди готові підтримати та навчити, надати житло, допомогти з евакуацією та придбати потрібні ліки. Багато хто з них став волонтерами, як за своєю ініціативою, так і за підтримки компанії. З перших днів повномасштабного вторгнення працівниками компанії у центральних та західних областях України було створено 12 Coca-Cola Care-центрів/Центрів підтримки, які надавали допомогу в евакуації робітників та їхніх сімей.

Оскільки пріоритетом HR-політики компанії є безпека та підтримка людей, компанія надала співробітникам терміновий доступ до коштів "Фонду допомоги працівникам Coca-Cola" у разі надзвичайних ситуацій, виплачувала заробітну плату авансом у повному обсязі декілька місяців, організувала додаткову матеріальну підтримку мобілізованим, постраждалим та переміщеним особам, а також надала допомогу у розміщенні тих, хто тимчасово виїхав за кордон.

Про ментальну підтримку та постійну комунікацію всередині колективу тут теж не забувають – кожен працівник може безкоштовно отримати психологічну та юридичну допомогу. Розуміння спільної мети підтримує командний дух, відданість своїй справі та високу мотивацію, яка для "Кока-Кола Беверіджиз Україна" полягає у «наполегливій праці, відновленні країни та допомозі бізнес-середовищу».