Бізнес "за" процедуру оскарження. Коли ж чиновники почнуть відповідати за свої порушення

Спершу давайте з’ясуємо, що таке адміністративне оскарження і навіщо воно потрібне?

Простими словами, це можливість громадянина або підприємства замість звернення до суду спершу спробувати поскаржитись на рішення, дії чи бездіяльність певного органу державної влади.

Поскаржитись кому — логічно виникає наступне питання. Відповідаючи, варто сказати, що тут все залежить від органу, який, на вашу думку, порушив ваші права.

Така процедура має існувати в будь-якій високорозвиненій демократичній державі і дозволяє не лише більш швидко вирішувати проблемні питання бізнесу та громадян, але й суттєво розвантажує судову гілку влади. Адже ні для кого не секрет, що суди в Україні є перевантаженими, і розгляд того чи іншого питання може тривати роками. Хоча, звісно, і питання верховенства права часом все ж під великим питанням в Україні.

Окремо варто наголосити, що право на адміністративне оскарження закріплене в Конституції України, яка передбачає, що будь-хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, а останні зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь в межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

У той же час наразі в Україні законом не регламентовано, як органи державної влади та їх посадові особи мають взаємодіяти з громадянами, бізнесом. І якщо, до прикладу, той чи інший перевіряючий орган, на вашу думку, порушив ваші права, то більшість навіть не знають, як діяти в таких випадках або ж куди звертатись. Адже, найімовірніше, відповідь буде "це не відноситься до нашої компетенції". Тим більше, в Україні відсутня нормальна практика скарг не лише на дії, але й на бездіяльність певного органу, що мало наслідком завдання шкоди громадянину або бізнесу. Водночас у більшості європейських країн ефективно діють кодифіковані акти, присвячені детальній регламентації процедур діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині їх взаємовідносин з фізичними та юридичними особами.

Відтак, Адміністративне законодавство України потребує радикального оновлення. Адже у високорозвинених демократичних країнах воно має бути спрямовано на забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами. Так, якщо громадянин або ж бізнес порушили певні правила, передбачена чітка відповідальність, і чітко визначається орган, в чиїй компетенції знаходиться предмет правопорушення. То чому ж такого немає з органами державної влади?

Однією з найважливіших гарантій цього є чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади. За таких умов державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування діє не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком. Це, по-перше, забезпечує рівність осіб перед законом, адже до всіх однопорядкових справ застосовується однакова процедура. По-друге, існування законодавчо встановленої процедури є вихідною точкою для здійснення контролю, зокрема судового, за законністю діяльності органів влади.

Тому необхідно гарантувати кожній особі право на неупереджене, чесне вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу. Це право повинно включати: право особи бути вислуханою до прийняття будь-якого індивідуального рішення, що може на неї негативно вплинути; право кожної особи на доступ до матеріалів справи, які її стосуються; зобов’язання адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення тощо. Зазначені права особи повинні бути закріплені на законодавчому рівні та стосуватися всіх органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції.

Всі ці та ряд інших питань вирішуються проєктом Закону "Про адміністративну процедуру" №3475 від 14 травня 2020 року, який наразі очікує на розгляд Верховною Радою Україною у другому читанні. Зокрема, стаття 18 законопроєкту гарантує право особи на оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу в порядку адміністративного оскарження відповідно до цього Закону, або в судовому порядку. А Розділ VІ проєкту закону регулює ключові питання адміністративного оскарження, а саме хто має право на таке оскарження, які органи можуть бути суб’єктами, до яких звертаються фізичні чи юридичні особи у порядку адміністративного оскарження. Наприклад, до того чи іншого міністерства або обласної адміністрацій в разі, якщо порушення прав громадян відбувалось на місцевому рівні, строки подання такої скарги, її форма та зміст, порядок подання. Також розділ регулює особливості адміністративного провадження за скаргою та ряд інших питань.

Так, наприклад, уявімо ситуацію, якщо ваше підприємство перевірили представники Держпродспоживслужби і, на вашу думку, неправомірно притягнули до відповідальності. Наразі в такій ситуації більшість компаній або просто сплатять штраф, або ж будуть намагатися відстояти свої права в судовому порядку. Після прийняття проєкту Закону №3475 у бізнесу з’явиться ще один інструмент — можливість поскаржитись на дії Держпродспоживслужби до вище стоячого органу, а саме до Міністерства економіки України. Це і дешевше, і більш швидко, ніж судовий розгляд питань.

Відтак, Європейська Бізнес Асоціація підтримала проєкт Закону №3475 та надіслала офіційні листи до голови Верховної Ради України, а також до голови профільного Парламентського комітету щодо важливості прийняття даного законопроєкту. Адже, на переконання Асоціації, необхідність законодавчого регулювання порядку діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у відносинах з фізичними і юридичними особами не викликає сумнівів.

Так, днями представники Асоціації взяли участь в міжнародній конференції: "Адміністративна процедура: нова сторінка у відносинах держави, громадян та бізнесу", яка проходила в Одесі за участі представників Мінюсту, П’ятого апеляційного адміністративного суду, представників проєктів Європейського Союзу, міжнародних експертів та інших зацікавлених сторін. Лейтмотивом заходу фактично можна назвати тезу про те, що саме покращення процедур діяльності органів державної влади та їх посадових осіб є однією з передумов посилення захисту прав і законних інтересів бізнесу та простих громадян у відносинах із державою.

Сподіваюсь, думку бізнесу та експертів буде почуто і законопроєкт буде незабаром прийнято. А це, в свою чергу, допоможе перетворити "формальне" право на оскарження, яке ми фактично маємо лише в теорії, на дієвий механізм захисту прав та інтересів бізнесу і громадян у відносинах з державою.

Вікторія Куликова, керівник регуляторного напрямку Європейської Бізнес Асоціації