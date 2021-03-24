Ревизия недр от СНБО. Как тотальный аудит спецразрешений решит проблему "спящих лицензий"

15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил рекомендовать президенту Зеленскому ввести санкции относительно 19 компаний, которые владеют лицензиями на добычу углеводородов в Полтавской области.

Речь идет об участках, которые ранее входили в орбиту печально известной компании "Голден Деррик" Эдуарда Ставицкого. Разрешения на эти участки компания получила без аукциона по причине того, что часть ее уставного капитала находилась в собственности госкомпании "Надра Украины". Также, по мнению СМИ, этому поспособствовал и сам Ставицкий, который в то время занимал пост министра энергетики.

Позже "Голден Деррик" перешла под контроль Павла Фукса, сменила название на "Ист Юроп Петролиум", а позже и вовсе вывела эти месторождения из своей структуры и переоформила их на 19 дочерних компаний.

В последнее время много говорят о политической борьбе власти с пророссийскими политиками, а также бизнесменов, которые их поддерживают. К последним СМИ относят и Фукса, которого называют одним из спонсоров ОПЗЖ. Отношение общества к таким методам политической борьбы довольно неоднозначно, однако в любом случае такие действия имеют свои последствия на экономику страны.

Примечательно то, что после санкций в отношении бывшей "Голден Деррик" СНБО инициирует проведение аудита всех разрешений на недропользование с 1994 года, и здесь последствия для украинской экономики будут куда серьезнее.

Delo.ua решило разобраться, к чему может привести инициированный СНБО аудит спецразрешений на недропользование.

Собака на сене

По словам основателя консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадия Кобаля, 19 лицензий на недропользование, которыми владеет окружение Фукса, примечательно не только тем, что их получили с нарушениями законодательства, но и тем, что на участках не ведется никакой добычи.

"Поскольку лицензии были получены не очень законно, то инвестировать в геологическую разведку и добычу на этих участках было нецелесообразно. Мы знаем, что владельцы вне Украины и уже много лет как оспаривается законность получения этих лицензий", — говорит Кобаль.

По его словам, если удастся продать эти лицензии на аукционе нормальным компаниям и там будет производиться добыча, то это будет хорошо с точки зрения энергетической безопасности и наращивания украинской добычи углеводородов.

С Кобалем согласен и ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Билявский. По его словам, аудит спецразрешений — это первый шаг для оценки прозрачности проводимых процедур и окончательного определения финансовых возможностей для осуществления соответствующих начислений в рамках проекта "экономический паспорт украинца", который ранее анонсировал президент Зеленский.

Если чиновники будут добросовестно выполнять свою миссию, рисков нет.

"Также хочется надеяться, что по результатам данного аудита будет решен вопрос "спящих" спецразрешений. Напомню, что единственным источником финансирования такого нужного социального проекта является рентная плата, которая идет в бюджеты всех уровней. Например, частное предприятие, которое ежегодно добывает 30 млн кубометров природного газа, платит 100 млн гривен ежегодно", — говорит Билявский.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также считает, что такой пересмотр будет иметь весьма позитивный эффект для украинской экономики.

"Проблема спящих спецразрешений безусловно существует. О ней не раз говорили отраслевые эксперты и говорили в Госгеологии. Также неоднократно говорилось о том, что недропользователи позволяют себе нарушать условия, на которые они соглашались, когда получали соответствующие разрешения. Однако у них нет инструментов воздействия на лицензиатов, они очень ограничены в действиях", — рассказывает Рябцев.

По его словам, количество "спящих спецразрешений" в нефтегазовой отрасли оценивается в 150 штук. Такие спецразрешения оформляют с целью застолбить участок или не позволить занять его конкуренту.

Также эксперт, считает, что наибольшее количество таких лицензий было получено не на месторождения углеводородов, а на месторождения песка, воды, камня и янтаря.

При этом Рябцев отмечает, что в случае такой ревизии власти могут столкнуться с определенными трудностями, поскольку даже после результатов такого аудита отобрать лицензию у недропользователя будет достаточно сложно.

"Для этого должны быть серьезные основания. Например, нарушение недропользователем норм и правил в сфере охраны окружающей среды, в сфере обеспечения безопасности работы, в сфере тех обязательств, которые были взяты, и если таковые были при получении соответствующего разрешения. Но вот просто так забрать лицензию государство при нынешнем нормативно-правовом обеспечении не может", — считает Рябцев.

По его мнению, если такое решение будет принято по конкретным участкам, оно может быть, понятное дело, оспорено в судебном порядке, и это займет достаточно долго времени.

Но это не означает, что этот процесс не нужно инициировать, начинать и проводить. Действительно, у нас огромное количество участков, они или не эксплуатируются, хотя лицензии были получены на разработку, или они эксплуатируются неэффективно", — говорит эксперт.

Ложка дегтя

Помимо этого, эксперт отмечает, что такой аудит может иметь очень выборочный характер.

"В последнее время у меня создается впечатление, что результаты аудита в целом никого не интересуют. Власти интересуют результаты по отдельным физическим и юридическим лицам. Речь идет о политической борьбе, хотя проблема безусловно существует", — говорит эксперт.

В свою очередь Кобаль говорит, что если такая кампания выйдет за рамки политических разборок, это может иметь и определенные риски. Дело в том, что большинство участков, если и были получены в какой-то степени не совсем законно, были проданы нормальным компаниям, в том числе иностранным. На участках была проведена геологическая разведка и организована добыча. А в проекты по их разработке были вложены десятки, а может и сотни миллионов долларов инвестиций.

"Поэтому массовый просмотр всех нефтегазовых участков конечно будет иметь отрицательный эффект. Дело в том, что отрасль очень чувствительна ко всем политическим изменениям и катаклизмам. И конечно, если будет малейшая перспектива, что эти лицензии будут пересмотрены, первое, что произойдет, это все работы будут на этих участках остановлены и пострадает добыча. А с ней и энергетическая безопасность Украины, чего допускать нельзя", — говорит Кобаль.

Также Кобаль считает, что частная добыча углеводородов крайне важна для обеспечения энергетической независимости Украины.

Дело в том, что частные компании демонстрируют наилучшую динамику по увеличению добычи. Так, за последние 10 лет частные добывающие компании смогли нарастить добычу с 1,5 млрд кубометров до почти 4,8 млрд кубометров в прошлом году, а в текущем году этот показатель может составить 5 млрд кубометров. При этом государственная "Укргаздобыча" за этот же период осталась на одном уровне в 14 млрд кубометров.

При этом почти весь украинский газ реализуется на внутреннем рынке. Хотя экспортировать его и не запрещено, но с точки зрения бизнеса это, за редкими исключениями, крайне не выгодно. Так что почти всегда добытый в Украине газ здесь и реализуется. И чем большем газа мы добываем, тем меньше нам нужно импортировать. А это крайне важно на фоне строительства Россией газопровода "Северный поток-2" и перспективы прекращения транзита российского газа.

"Нам потребуется ресурс, чтобы заполнять нашу ГТС, обеспечивать функционирование газовых сетей, нам нужно больше газа и собственную добычу. Это основной ресурс, за счет которого можем нарастить, и это главная задача на 5 лет. И наша ГТС будет никому не нужна, вместо 100 млрд российского газа мы получаем только 20 собственной добычи. И эта добыча падает, минус 4%. И там, где он работает, туда нельзя лезть. Мы сами будем убивать себя. Все, что касается действующего бизнеса, через 10 лет можно просматривать, но вот сейчас нам надо максимально способствовать, несмотря на то, кому оно принадлежит. Надо выбрать государственную позицию и максимально способствовать", — считает Кобаль.

Главное — реализация

Таким образом, даже несмотря на то, что в последнюю очередь решения СНБО все больше СМИ называют политически ангажированными, экспертная среда сходится во мнении, что аудит — весьма хорошая идея, поскольку он может решить реальную проблему "спящих спецразрешений".

При этом всем этом важно понимать, что самым главным является именно реализация этой идеи. Украинский бизнес, как и любой другой, не любит ни проверок, ни проверяющих. Если власть перегнет здесь палку, то это не только ухудшит инвестиционную привлекательность страны. Это также может отразиться на энергетической безопасности Украины, что в свою очередь или взвинтит цены на импортный газ, или поставит нас в прямую зависимость от поставок страны-агрессора.

Однако, если же все ограничится пересмотром спящих лицензий политический оппонентов, рынок этого даже не заметит.

Степан Крьока, специально для Delo.ua