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Букмекерский рынок Украины: три компании, ставка в 100 тысяч грн и социальная ответственность
Во время последнего чемпионата Европы по футболу больше половины украинцев ставили на победу национальной сборной, хотя шансы на выигрыш были невелики. У жителей нашей страны вообще крепка вера в украинский спорт — вопреки статистике и прогнозам букмекеров, на победу они ставят куда чаще. Касается это не только футбола: за год полноценной работы легальных беттинговых компаний в лидеры по ставкам вырвались теннис, баскетбол и киберспорт.
Delo.ua рассказывает чем сегодня живет букмекерский рынок Украины и какие у него перспективы в ближайшем будущем.
Первый год работы — скорее инвестиция
После легализации рынка азартных игр в нашей стране продолжительное время работал только один «белый» букмекер — компания Parimatch Ukraine. К получению лицензии там начали готовиться еще в августе 2020-го, потом несколько месяцев собирали документы, а в марте прошлого года, наконец, получили разрешение на работу.
В январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отчиталась, что в государственный бюджет поступило 117 млн грн за лицензию для еще одного букмекера — компанию VBET. В тот же день в КРАИЛ отметили, что аналогичная сумма за возможность заниматься букмекерской деятельностью поступила от компании «Плей Фан Инвестмент». Таким образом, в Украине сейчас три компании формируют рынок легальных ставок: две только начали, а одна работает почти год.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Хотя, по словам CEO Parimatch Ukraine Наталии Гилевич, оценить финансовый результат этого года пока нельзя — данные для налоговой декларации еще считают, а сумму налога на GGR (финансовый показатель, который определяет валовые доходы игорного заведения) определят после ее подачи. При этом участники рынка понимают, что первый год работы — это, скорее, инвестиция. Особенно в контексте того, что в 2021-м Parimatch Ukraine первой оплатила тройную стоимость лицензии на ведение букмекерской деятельности и лицензии на онлайн-казино.
«Главная причина такой стоимости лицензий в Украине – проект закона 2713-д не принят до сих пор, а Государственная система онлайн-мониторинга не введена в эксплуатацию. Рассматривая перспективу выхода на украинский рынок, мы были готовы к этому, и в текущем году Parimatch Ukraine продолжит инвестировать в инновации и совершенствовать продукт», — объясняет Гилевич.
В компании верят, что в 2022 году культура спорта продолжит трансформироваться, а букмекеры поддержат изменения и будут реализовывать проекты по всей стране. При чем на всех уровнях: профессиональном, региональном, любительском, инклюзивном. Гилевич отмечает, что инвестиции в украинский спорт – часть их стратегии устойчивого развития спорта на национальном уровне и в регионах.
Рассказывает CEO Parimatch Ukraine и о самых популярных видах спорта для ставок — среди них футбол, баскетбол, теннис и киберспорт. Интерес к последнему направлению заметно увеличился после громких побед украинских киберспортсменов в прошлом году. Кроме того, среди причин такого роста — глобализация и стремительное развитие технологий, увеличение скорости интернета и его доступности. Осознавая мощный потенциал дисциплины, букмекеры планируют в нынешнем году уделять максимум внимания развитию киберспорта по всем направлениям.
В целом букмекеры признаются — патриотизм и уважение к команде часто берет верх над логикой цифр. Похожая ситуация сложилась, например, во время поединка боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа: 80% украинских болельщиков поставили на победу Усика. И не ошиблись.
В компании VBET добавляют, что среди самых популярных дисциплин для ставок есть также волейбол, настольный теннис, хоккей и гандбол. Если же говорить о киберспорте, то фавориты — киберфутбол, CS:GO, Dota 2. При чем средняя ставка составляет 415 грн, а размер самой крупной превысил 105 тысяч грн. В то же время самый большой выигрыш — больше 221 тысяч грн.
Статистика лудоманов и две горячие линии поддержки
Дальнейшее развитие букмекерского рынка в Украине условно можно разделить на два направления. Первое связано с изменением законодательства, а если конкретно — с принятием законопроекта №2713-д. Юридический директор Parimatch Ukraine Михаил Коваль говорит, что без его принятия такой бизнес не совсем выгоден, учитывая, что в Украине самая высокая в мире оплата за лицензию — 18% налога на прибыль и 18% на специальный налог на GGR.
«Еще есть НДФЛ для игроков. Из-за того, что с выигрыша должны вычитывать налог, игрок не приходит играть на сайт. Но ситуация улучшится, если примут изменения в Налоговый кодекс с унификацией ставки до 10%. Хотя, по моему мнению, для букмекеров можно делать ставку и в 5%. У них же бывает разной маржа», — говорит Коваль.
Второе направление — социальное. Связано оно, в существенной мере, с предотвращением развития игровой зависимости в стране. Хотя украинцев сложно назвать чрезвычайно азартной нацией. Наталия Гилевич говорит о первом независимом социологическом исследовании отношения граждан к игорному бизнесу в Украине, которое в прошлом году провел Ukrainian Gambling Council. Только 7,2% украинцев выявили интерес к гемблингу как элементу спортивных соревнований. Эта статистика подтверждает тезис о том, что украинцы – скорее «не играющая и не слишком азартная нация». Также стоит отметить, что на конец января в реестре лудоманов было зарегистрировано всего 218 человек.
Тем не менее, шаги по противодействию лудомании уже частично прописаны в законе о легализации азартных игр. Например, чтобы человека допустили к игре, он должен пройти верификацию — быть не младше 21 года и не содержаться в реестре лиц, которым запрещено играть в азартные игры. Эти сведения проверяет каждый легальный игорный оператор. Еще в законе предусмотрена возможность самоограничения от шести месяцев до трех лет.
Действительно, если человек за день делает 10-20-30-40 ставок — для заведения это уже повод обратить на него внимание. Качество ставок тоже имеет значение. Например, если такое количество ставок фиксируется в выходной день, возможно, человек таким образом отдыхает и развлекается. Однако если это регулярные ставки в будни, ночью или каждые несколько минут, это вызывает вопросы.
Сами беттинговые компании в таких случаях советуют клиенту отдохнуть от игры. Например, Parimatch Ukraine предлагает семь дней перерыва — на сайте есть специальная кнопка для подобного самоограничения. На том же сайте есть и раздел «Ответственная игра». Там содержится информация о том, что необходимо играть ответственно, как сохранять контроль и знать меру.
«В компании разрабатывают модели по предупреждению игровой зависимости — программы, которые по определенным метрикам считывают поведение игрока. У игровых операторов есть право блокировать человека, если тот сам себе вредит, но не использует механизмы самоконтроля», — говорит Коваль.
Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе говорит, что в Украине проблем с игровой зависимостью нет, но есть желание легального бизнеса и UGC непосредственно развивать индустрию на рельсах социальной ответственности. Это одна из причин, почему на базе UGC есть две горячие линии. Первая — бесплатная юридическая помощь для тех, кто хочет себя или своих близких ограничить для доступа к азартным играм. Вторая — психологическая помощь людям, которые видят, что у них есть проблемы.
Он также напоминает, что недавно КРАИЛ опубликовала памятку для игроков, в которой четко описала, где находить легальных организаторов азартных игр, кому можно доверять свои данные, где можно спокойно играть и так далее.
Коваль уточняет, что в первом полугодии 2022 года КРАИЛ планируют принять еще три документа — «Об утверждении требований по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией)», «Об утверждении Порядка недопуска к участию в азартных играх лиц, которым ограничен доступ к участию в азартных играх, и лиц, у которых выражена игровая зависимость (лудомания)» и «Об утверждении Порядка возмещения финансового ущерба в результате бездействия организатора азартных игр».
В целом букмекерский рынок в Украине пока молод и держится на компаниях, которых можно сосчитать на пальцах одной руки. Ему еще предстоит пройти несколько стадий трансформации. В законодательном поле это будет изменение налогового подхода и принятие законопроекта №2713-д. В социальном — окончательное формирование политики по противодействию и лечению игровой зависимости. Но уже сейчас понятно, что для создания цивилизованной культуры ставок нужны усилия трех сторон — государства, легальных операторов и, конечно же, самих игроков.