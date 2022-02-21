Букмекерский рынок Украины: три компании, ставка в 100 тысяч грн и социальная ответственность

Во время последнего чемпионата Европы по футболу больше половины украинцев ставили на победу национальной сборной, хотя шансы на выигрыш были невелики. У жителей нашей страны вообще крепка вера в украинский спорт — вопреки статистике и прогнозам букмекеров, на победу они ставят куда чаще. Касается это не только футбола: за год полноценной работы легальных беттинговых компаний в лидеры по ставкам вырвались теннис, баскетбол и киберспорт.

Delo.ua рассказывает чем сегодня живет букмекерский рынок Украины и какие у него перспективы в ближайшем будущем.

Первый год работы — скорее инвестиция

После легализации рынка азартных игр в нашей стране продолжительное время работал только один «белый» букмекер — компания Parimatch Ukraine. К получению лицензии там начали готовиться еще в августе 2020-го, потом несколько месяцев собирали документы, а в марте прошлого года, наконец, получили разрешение на работу.

В январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отчиталась, что в государственный бюджет поступило 117 млн грн за лицензию для еще одного букмекера — компанию VBET. В тот же день в КРАИЛ отметили, что аналогичная сумма за возможность заниматься букмекерской деятельностью поступила от компании «Плей Фан Инвестмент». Таким образом, в Украине сейчас три компании формируют рынок легальных ставок: две только начали, а одна работает почти год.

Хотя, по словам CEO Parimatch Ukraine Наталии Гилевич, оценить финансовый результат этого года пока нельзя — данные для налоговой декларации еще считают, а сумму налога на GGR (финансовый показатель, который определяет валовые доходы игорного заведения) определят после ее подачи. При этом участники рынка понимают, что первый год работы — это, скорее, инвестиция. Особенно в контексте того, что в 2021-м Parimatch Ukraine первой оплатила тройную стоимость лицензии на ведение букмекерской деятельности и лицензии на онлайн-казино.

«Главная причина такой стоимости лицензий в Украине – проект закона 2713-д не принят до сих пор, а Государственная система онлайн-мониторинга не введена в эксплуатацию. Рассматривая перспективу выхода на украинский рынок, мы были готовы к этому, и в текущем году Parimatch Ukraine продолжит инвестировать в инновации и совершенствовать продукт», — объясняет Гилевич.

В компании верят, что в 2022 году культура спорта продолжит трансформироваться, а букмекеры поддержат изменения и будут реализовывать проекты по всей стране. При чем на всех уровнях: профессиональном, региональном, любительском, инклюзивном. Гилевич отмечает, что инвестиции в украинский спорт – часть их стратегии устойчивого развития спорта на национальном уровне и в регионах.

Рассказывает CEO Parimatch Ukraine и о самых популярных видах спорта для ставок — среди них футбол, баскетбол, теннис и киберспорт. Интерес к последнему направлению заметно увеличился после громких побед украинских киберспортсменов в прошлом году. Кроме того, среди причин такого роста — глобализация и стремительное развитие технологий, увеличение скорости интернета и его доступности. Осознавая мощный потенциал дисциплины, букмекеры планируют в нынешнем году уделять максимум внимания развитию киберспорта по всем направлениям.

Международные организаторы турниров рассматривают Украину как площадку для проведения Мейджоров (крупнейшие киберспортивные турниры), а украинские киберспортсмены одерживают новые победы. Также вместе с Федерацией киберспорта Украины мы планируем создавать как можно больше киберспортивного контента на украинском языке Наталья Гилевич CEO Parimatch Ukraine

В целом букмекеры признаются — патриотизм и уважение к команде часто берет верх над логикой цифр. Похожая ситуация сложилась, например, во время поединка боксера Александра Усика с британцем Энтони Джошуа: 80% украинских болельщиков поставили на победу Усика. И не ошиблись.

В компании VBET добавляют, что среди самых популярных дисциплин для ставок есть также волейбол, настольный теннис, хоккей и гандбол. Если же говорить о киберспорте, то фавориты — киберфутбол, CS:GO, Dota 2. При чем средняя ставка составляет 415 грн, а размер самой крупной превысил 105 тысяч грн. В то же время самый большой выигрыш — больше 221 тысяч грн.

Статистика лудоманов и две горячие линии поддержки

Дальнейшее развитие букмекерского рынка в Украине условно можно разделить на два направления. Первое связано с изменением законодательства, а если конкретно — с принятием законопроекта №2713-д. Юридический директор Parimatch Ukraine Михаил Коваль говорит, что без его принятия такой бизнес не совсем выгоден, учитывая, что в Украине самая высокая в мире оплата за лицензию — 18% налога на прибыль и 18% на специальный налог на GGR.

«Еще есть НДФЛ для игроков. Из-за того, что с выигрыша должны вычитывать налог, игрок не приходит играть на сайт. Но ситуация улучшится, если примут изменения в Налоговый кодекс с унификацией ставки до 10%. Хотя, по моему мнению, для букмекеров можно делать ставку и в 5%. У них же бывает разной маржа», — говорит Коваль.

Второе направление — социальное. Связано оно, в существенной мере, с предотвращением развития игровой зависимости в стране. Хотя украинцев сложно назвать чрезвычайно азартной нацией. Наталия Гилевич говорит о первом независимом социологическом исследовании отношения граждан к игорному бизнесу в Украине, которое в прошлом году провел Ukrainian Gambling Council. Только 7,2% украинцев выявили интерес к гемблингу как элементу спортивных соревнований. Эта статистика подтверждает тезис о том, что украинцы – скорее «не играющая и не слишком азартная нация». Также стоит отметить, что на конец января в реестре лудоманов было зарегистрировано всего 218 человек.

Тем не менее, шаги по противодействию лудомании уже частично прописаны в законе о легализации азартных игр. Например, чтобы человека допустили к игре, он должен пройти верификацию — быть не младше 21 года и не содержаться в реестре лиц, которым запрещено играть в азартные игры. Эти сведения проверяет каждый легальный игорный оператор. Еще в законе предусмотрена возможность самоограничения от шести месяцев до трех лет.

По моему мнению, у организаторов азартных игр в онлайне и беттинге гораздо больше способов определить лиц с игровой зависимостью, чем у оффлайн-заведений. Игрок в таких заведениях может как-то эмоционально отреагировать на проигрыш, но это не означает, что он склонен к игровой зависимости. Это может быть просто сиюминутная реакция. В то же время в онлайн-заведениях можно зафиксировать частоту игры, входов, пополнений и выводов; отследить, что игрок часто делает ставки в ночное или рабочее время Михаил Коваль Юридический директор Parimatch Ukraine

Действительно, если человек за день делает 10-20-30-40 ставок — для заведения это уже повод обратить на него внимание. Качество ставок тоже имеет значение. Например, если такое количество ставок фиксируется в выходной день, возможно, человек таким образом отдыхает и развлекается. Однако если это регулярные ставки в будни, ночью или каждые несколько минут, это вызывает вопросы.

Сами беттинговые компании в таких случаях советуют клиенту отдохнуть от игры. Например, Parimatch Ukraine предлагает семь дней перерыва — на сайте есть специальная кнопка для подобного самоограничения. На том же сайте есть и раздел «Ответственная игра». Там содержится информация о том, что необходимо играть ответственно, как сохранять контроль и знать меру.

«В компании разрабатывают модели по предупреждению игровой зависимости — программы, которые по определенным метрикам считывают поведение игрока. У игровых операторов есть право блокировать человека, если тот сам себе вредит, но не использует механизмы самоконтроля», — говорит Коваль.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе говорит, что в Украине проблем с игровой зависимостью нет, но есть желание легального бизнеса и UGC непосредственно развивать индустрию на рельсах социальной ответственности. Это одна из причин, почему на базе UGC есть две горячие линии. Первая — бесплатная юридическая помощь для тех, кто хочет себя или своих близких ограничить для доступа к азартным играм. Вторая — психологическая помощь людям, которые видят, что у них есть проблемы.

В перспективе нам хотелось бы выйти на уровень лечения игровой зависимости, но пока у нас две такие бесплатные линии для игроков. Обращений, кстати, не много было. По юридической линии, которую мы запустили в середине октября, к нам обратилось всего 16 человек. По психологической, которую мы запустили 21 декабря, было 47 звонков. Это еще раз подчеркивает, что масштабной проблемы нет, но эти вопросы лучше предупреждать, чем решать потом возникшую проблему Антон Кучухидзе Глава Ukrainian Gambling Council

Он также напоминает, что недавно КРАИЛ опубликовала памятку для игроков, в которой четко описала, где находить легальных организаторов азартных игр, кому можно доверять свои данные, где можно спокойно играть и так далее.

Коваль уточняет, что в первом полугодии 2022 года КРАИЛ планируют принять еще три документа — «Об утверждении требований по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией)», «Об утверждении Порядка недопуска к участию в азартных играх лиц, которым ограничен доступ к участию в азартных играх, и лиц, у которых выражена игровая зависимость (лудомания)» и «Об утверждении Порядка возмещения финансового ущерба в результате бездействия организатора азартных игр».

В целом букмекерский рынок в Украине пока молод и держится на компаниях, которых можно сосчитать на пальцах одной руки. Ему еще предстоит пройти несколько стадий трансформации. В законодательном поле это будет изменение налогового подхода и принятие законопроекта №2713-д. В социальном — окончательное формирование политики по противодействию и лечению игровой зависимости. Но уже сейчас понятно, что для создания цивилизованной культуры ставок нужны усилия трех сторон — государства, легальных операторов и, конечно же, самих игроков.