Украинский рынок азартных игр в 2022 году: налоговая реформа, сотрудничество с Google и библиотеки в селах

Для украинской гемблинговой индустрии 2021 год стал основополагающим: Комиссия по азартным играм и лотереям выдала несколько тысяч лицензий и разрешений, после длительного запрета вновь открылись казино, в стране появился первый легальный букмекер. Компании запустили десятки социальных проектов, а в госбюджет поступило больше 1,5 млрд грн. На нынешний год у рынка азартных игр планы не менее грандиозные.

Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова рассказывают, каким будет 2022 год для украинского гемблинга и от чего зависит его дальнейшее развитие.

Отчитываясь за 2021 год, в КРАИЛ отметили, что выдано 4110 различных лицензий и разрешений. Речь идет об офлайн- и онлайн-казино, онлайн-покере, букмекере, залах игровых автоматов. За счет этого с каждой гривны, потраченной на Комиссию, удалось вернуть десять: при годовой смете в 137,5 млн грн КРАИЛ принес в бюджет больше 1,5 млрд грн. А еще чиновники наладили сотрудничество с международными партнерами, обменявшись опытом с Бельгией, Италией, Латвией, Сингапуром, Данией и Испанией.

Параллельно шла работа и над Принципами ответственной игры — своде особых правил, которые должны предотвратить развитие лудомании у украинцев. Не последним событием стал запуск Реестра лиц, которым ограничен доступ для участия в азартных играх. За год в него попало 186 человек.

Рост на 50% и ставка на аффилиатный маркетинг

Второй год работы рынка, по мнению лицензированных операторов, будет не менее успешным. Chief Business Development Officer компании FAVBET Сергей Дзекунов говорит: их бренд всегда находится в постоянном развитии, каждый день направлен на анализ текущей ситуации, а также на поиск новых возможностей и локаций.

"Требования регуляторов разных стран постоянно меняются, совершенствуются, и, естественно, мы следим за этими процессами. Анализируем, взвешиваем риски, дорабатываем продукт, адаптируем его для максимального удовлетворения потребностей клиентов", — говорит Дзекунов.

В FAVBET убеждены, что количество операторов и офлайн-залов в 2022 году на украинском рынке будет стремительно расти. Увеличится и число клиентов. Этому поможет формирование культуры игры и устранение негативных стереотипов, которые сформировались за время десятилетнего запрета в нашей стране.

Директор по маркетингу компании Григорий Шелест говорит, что ключевым каналом привлечения новых клиентов останется аффилиатный маркетинг — партнерская программа FAVBET.

При такой модели бизнес продвигает свой продукт через сеть партнеров. Кроме того, лицензированный оператор активно тестирует новые форматы и размещения: квизы, интерактивы, спортивный и мейнстрим-ситуатив, виртуальных амбассадоров и игровые механики Григорий Шелест Директор по маркетингу FAVBET

"Важным является и продукт, на который мы нацеливаем рекламу. Традиционно это азартные игры и ставки на спорт, но новое поколение интересуется уже киберспортом — потому мы значительно расширили линию и принимаем прогнозы на киберспорт, уделяя внимания этому направлению не меньше, чем традиционным", — добавляет Шелест.

О развитии индустрии азартных игр в 2022 году рассказал корреспонденту Delo.ua и генеральный директор Slots City Олег Конончук. Это группа компаний, в которую входят два дружественных проекта — сеть слот-залов Slots City и казино Shangri La Casino. Конончук уверен, что развитие отрасли сейчас зависит от двух факторов. Первый — ситуация на рынке в последующие полгода. СЕО признается, что конец 2021-го и начало 2022-го оказались непростыми: коронавирус, экономическая ситуация, страх потенциальной военной агрессии.

"Второй фактор — законопроект №2713-д, который позволит, например, убрать тройную плату за лицензию. Это даст нам возможность понимать, движемся мы дальше или нет. В целом уже действующие локации зависят от этих двух факторов. Но, конечно же, мы надеемся только на прирост посещений наших залов и казино. Хотя бы на 50% больше, чем сейчас", — рассказывает Конончук. Он также говорит о двух путях привлечения клиентов:

Реклама в рамках действующего законодательства и меморандума между операторами игорного рынка.



Всевозможные конференции, ивенты и интервью. С их помощью компания освещает рынок азартных игр в Украине и работу своего бизнеса, чем привлекает новых клиентов. Конончук убежден, что лицензированным операторам крайне необходимо вернуть культуру потребления игорного продукта.

"С 2009 года рынок не работал. Люди перестали понимать, что такое казино, игорное заведение. Хочется растить потребителя, который не ищет у нас удачу. У нас не те заведения, где нужно искать удачу. У нас нужно получать удовольствие. От игры, от азарта. На те средства, которые человек себе может позволить, как овербюджет от его стандартных затрат. Задача рынка — вернуть эту культуру", — объясняет генеральный директор Slots City.

Социальные проекты: экология и цифровая грамотность

Кроме развития собственного бизнеса лицензированные операторы планируют и дальше заниматься социальным направлением. По словам Конончука, акцент будет сделан на их проекте Slots City Foundation — фонде, который дотирует деньги, например, в экологию и спорт.

Шелест из FAVBET подчеркивает, что социальные проекты — важная часть жизни их бренда. Так, благотворительный фонд FAVBET Foundation продолжит заниматься проектами по опеке незащищенных слоев населения, а также инициативами в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

"В 2022 году мы хотим завершить проект с Министерством цифровой трансформации, в рамках которого стороны договорились совместно работать в сфере цифровизации и развития информационного общества. В первую очередь речь идет о повышении цифровой грамотности среди населения и стимулировании создания условий для обучения и работы", — добавляет Шелест.

В рамках национального проекта «Цифровизация библиотек» 5000 компьютеров передадут для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель этой акции — превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования и работы, дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками. При этом 3600 компьютеров уже передано в более чем 1200 сельских библиотек по всей стране.

"Первоначальное компьютерное образование получили минимум 5 тысяч библиотекарей. В каждой библиотеке теперь есть высокоскоростной интернет. Это позволило около 1,2 млн граждан получить базовые навыки пользования компьютером", — резюмирует представитель FAVBET.

Контакт с цифровыми гигантами и юридическая помощь

Глава КРАИЛ Иван Рудый также поделился планами на 2022 год. Например, от выдачи лицензий Комиссия хочет привлечь в бюджет еще 1,5 млрд грн. Однако он настаивает, что налоговый законопроект 2713-д — критическое условие для полноценного функционирования конкурентного рынка азартных игры. Еще одним важным моментом должно стать функционирование государственной системы онлайн-мониторинга.

Усилит КРАИЛ контакты и с зарубежными партнерами. В частности, в вопросе борьбы с нелегальным онлайн-сегментом. Напомним, что за 2021 год правоохранительные органы начали работу по 1579 нелегальным веб-сайтам, на которых ведутся азартные игры. Одним из инструментов борьбы с теневым гемблингом является возможность блокировать банковские транзакции нелегалов. Подобный механизм существует во многих европейских странах, и КРАИЛ планирует тесное сотрудничество с Google и Apple, чтобы в App Store и Google Play заблокировать нелегальные приложения.

Все это будет сопровождаться профилактикой и лечением игровой зависимости, улучшением технической возможности для самоограничения украинцев и повышением уровня их осведомленности об азартных играх.

Сейчас ведется работа по включению различных органов власти Украины для работы с лудоманией. В первую очередь это Министерство здравоохранения, МВД, Министерство социальной политики. Результативная профилактика и лечение игровой зависимости — комплексный процесс. Поэтому создание единого государственного подхода в решении этой проблемы — одно из заданий КРАИЛ Иван Рудый Глава КРАИЛ

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе говорит, что один из основных украинских трендов 2022 года будет совпадать с тенденциями на европейском рынке. Речь о значительном росте онлайн-сегмента азартных игр. Кучухидзе отмечает, что на сегодняшний день 29 брендов получили лицензии и 14 из них как раз онлайн-казино.

Другой глобальный тренд — развитие офлайн-казино и залов игровых автоматов с точки зрения налогового законопроекта 2713-д. Глава UGC уверен, что финансовые результаты 2021 года удастся заметно улучшить, если документ будет проголосован в парламенте. По его словам, около 20 крупнейших иностранных компаний ждут принятия законопроекта. После этого они поймут налоговую политику в Украине и будут готовы инвестировать.

"С точки зрения формирования ключевых составляющих рынка это основное, чем может помочь государство индустрии азартных игр. Но остается еще много относительно маленьких вопросов. Например, закрытие всех нелегальных залов и сайтов. Когда будет адекватная налоговая система, то бизнес начнет понимать среднесрочную перспективу и математическую модель возврата своих вложений. Конечно, это успокоит рынок и увеличит поток иностранных игроков в Украину", — добавляет Кучухидзе.

Он также говорит о выполнении Принципов ответственной игры и соблюдении меморандума в сфере рекламы, подписанного на базе UGC. Этот саморегулирующий документ подписали 11 крупнейших брендов, на которых приходится 80% игорного рынка. В UGC усилят психологическую и юридическую помощь проблемным игрокам. В стране существует процедура занесения их в реестр лудоманов, поэтому людям нужно доносить информацию о реестре или создать механизм бесплатной помощи, где объяснят, как туда попасть или вписать члена семьи по первой линии.

В целом представители рынка азартных игр Украины убеждены, что в 2022 году их отрасль ждет гипердинамика. На это повлияют новые маркетинговые технологии, набирающая силу IT-сфера и даже чемпионат мира по футболу. Однако многое — развитие уже существующих лицензированных операторов, появление новых компаний, увеличение поступлений в бюджет от лицензий и иностранные инвестиции в стране — связано с принятием налогового законопроекта.