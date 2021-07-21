Цех азотной кислоты "Ровноазота" обещают отремонтировать после аварии за две недели

Завод "Ровноазот" начал работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты, которые ожидается завершить в течение максимум двух недель. Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

"Я только что разговаривал с директором "Ровноазота". Срок возобновления работы цеха — до 14 дней. Это пессимистический сценарий. Мы запустим цех раньше", — заявил он.

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По словам Арестархова, сейчас на предприятии завершает работу специальная комиссия химиков и инженеров, анализирующих причины произошедшей накануне аварии и готовящих компетентное экспертное заключение, а также разрабатывающих меры по снижению производственных рисков в будущем.

"Нас удивляет, что причины произошедшего ЧП берутся озвучивать чиновники, которые совершенно далеки от производственных процессов в химии, у которых нет достаточных данных для комментариев. Как только будет полное заключение специальной комиссии, мы, естественно, публично озвучим причину произошедшего", — пообещал спикер Group DF.

Представитель собственника отметил, что в 2020 году в "Ровноазот" было вложено 120,6 млн грн капитальных инвестиций, в первую очередь, в модернизацию оборудования и развитие производственных площадок, а в текущем году планируется вложить 130 млн грн.

Арестархов добавил, что на всех трех заводах азотного холдинга Ostchem (также это черкасский "Азот" и "Северодонецкое объединение "Азот") в течение следующих 10 дней пройдут дополнительные технические проверки безопасности работы всех цехов, тщательная диагностика всех трубопроводов и оборудования, а также будет проведен дополнительный инструктаж персонала по технике безопасности и дополнительные учения.

"Цель — существенно снизить производственные риски и сделать производство надежнее, безопаснее. Мы должны вынести уроки из произошедшего", — подчеркнул функционер Group DF.