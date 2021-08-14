Цена электроэнергии на оптовом рынке Украины выросла более чем на 80%

Средневзвешенная цена электроэнергии на украинском рынке "на сутки вперед" за первую декаду августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом июля выросла на 81,69% — до 2079,35 грн/МВт-час.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора рынка".

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"Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за первую декаду августа 2021 года составляет 2079,35 грн/МВт-час (без НДС). Это — на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом", — говорится в сообщении.

При этом на внутреннесуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней августа составила 3301,30 грн/МВт-час (без НДС), что на 192,73% выше аналогичного периода июля и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.

Указано, что общий объем купли-продажи электрической энергии на РСВ за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил 827 тысяч 952 МВт-час.

В свою очередь на ВСР акцептировано на 43,98% электроэнергии больше по сравнению с первой декадой июля — 68 тысяч 473 МВт-час.