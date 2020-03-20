Цены на бензин и дизтопливо: в мелком опте снижаются, в рознице — растут

19 марта 2020 года на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице рост, сообщает "Терминал".

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0,70% (-13 коп/л) до 18,62 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0,33% (-6 коп/л) до 19,47 грн/л.

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В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1,51% (-29 коп/л) до 18,71 грн/л.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 марта отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 25,20 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0,0% (1,0 коп/л) до 26,74 грн/л.

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Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 25,80 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 марта немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 11,03 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41,2%.

Напомним, в течение 6 — 9 марта европейские котировки бензинов и ДТ резко снизились после обвала цен на нефть. Цены ДТ на оптовом рынке Украины 10 марта не среагировали на это снижение из-за ослабления гривни и ограниченного предложения.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины публично предупредил участников рынка, что будет с повышенным вниманием следить за корреляцией розничных цен с оптовыми после обвала мировых цен на нефть.